Søndag vant Levanger FK hele 3-1 borte mot Bodø/Glimt. Midt i jubelrusen fikk Levanger-spillere beskjed om å flokke seg sammen på kunstgresset.

Noen skal ha ringt inn en bombetrussel på Aspmyra etter kampslutt. Publikum, spillere og trenerapparat flokker seg sammen på kunstgresset, skriver Avisa Nordland

Uavklart

Avisa melder at flere ambulanser er sendt til stadion. Klokken 17.05 er situasjonen uavklart.

- Vi fikk en trussel på en bombe på en av tribunene, sier Hammer.

Det skal være snakk om Sparebank-tribunen.

- Alle er nå evakuert og vi går over ser på Aspmyra, sier Tom Ove Hammer, operasjonsleder hos politiet i Nordland.

Står utenfor bygget

Publikum, spillere og støtteapparat samlet seg på kunstgresset etter at bombetrusselen var kjent.

Alle spillere og funksjonærer venter nå utenfor bygget.

– Vet ikke helt hva som skjedde. Vi fikk bare beskjed om at vi skulle ut av Aspmyra, sier Glimt-trener Fredrik Andre Bjørkan til Avisa Nordland.

– Det er litt skummelt så klart, for at man ikke vet hva som skjer. Det er ikke bra i det hele tatt.

TV 2 Sporten får opplyst at et ukjent nummer ringte alle i administrasjonen mot slutten av andre omgang.

TV-kanalen melder at følgende ble sagt: «There is a bomb in the stadium. It will explode in ten minutes», skal det ha blitt sagt på gebrokkent engelsk.

