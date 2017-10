Skiforbundet ga Saursaunet ildsjelpris

I helga arrangerte Norges Skiforbund arrangør- og anleggsseminaret på Gardermoen.

Hvert år kårer langrennskomiteen to eller flere ildsjeler og årets langrennslubb. Ildsjelene og klubbene blir invitert til Langrennskomitéens Høstmøte og får overrakt et diplom og en gave. Ordningen ble startet i 2000.

Stått på i mange år

Blant de som mottok pris var Odd Martin Saursaunet fra Steinkjer Skiklubb. Han fikk heder for sin mangeårig innsats.

Saursaunet har vært i løypeprepareringsgjengen siden 1985. Har i snart 20 år hatt ansvaret for snøproduksjon og løypepreparering på Steinkjer skistadion. Ansvarlig for sommerlagring av kunstnø, og i tillegg er han miljøskaper, ærekjær, inkluderende og en holdningsskapende lagspiller, står det i beskrivelsen for hans ildsjelpris.

Sju prisvinnere

Konnerud for klubbprisen, mens disse seks fik ildsjelpris: Harald K. Johnsen (Ranheim Skiklubb), Odd Martin Saursaunet, (Steinkjer Skiklubb), Bjørn Sørli (Hamar Skiklubb), Hanne Kvåle (Brandbu IF), Harald Linga, Fana IL og Erik Andresen (Sør-Trøndelag Skikrets).