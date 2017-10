Northug: Treer på terningen, «overvåkes» etter Norge-retur

Da gikk Northug på en fysisk smell etter et høydeopphold. Han skal ha følt seg «i uovervinnelig form» og trent for hardt på noen økter i lavlandet etter hjemkomst.

Det ga ham overtreningssyndrom som ødela nesten hele sesongen, også VM i Lahti, for ham. Nå er det lagt et mer strikt program for at han skal styre unna samme blemme i høst.

– Uka etter dette høydeoppholdet er det lagt opp til hviledager og lett trening før han reiser til Sverige. Petter er en erfaren mann, men vi er ekstra påpasselige med intensitetsstyringen her. Så er det også lagt en nøyaktig plan for hva som skal skje i dagene etter denne høydesamlingen. Dette så det som skjedde i fjor ikke skal skje igjen, sier Northug-trener Stig Rune Kveen til NTB.

– Jeg føler meg trygg på at planen er bra. Vi er godt rustet.

Bra

Det ligger nok an til meget tett oppfølging av Northug når han kommer hjem om vel halvannen uke.

Kveen melder at Northug hittil har unngått sykdom i den italienske fjellheimen og at øktene går som oppsatt. Han er nå inne i sin tredje av vel fire uker på jakt etter røde blodceller.

– Alt går foreløpig som planlagt. Det er egentlig ikke så mye å melde, sier Kveen.

Slik kaster han terning på hvor Northug står formmessig nå: – Jeg var storkjeftet på denne tiden i fjor med tanke på styrken til Petter. Jeg vil si at alt er normalt, og da er vi fortsatt på en treer.

Northug reiser hjem fra høyden i slutten av oktober etter over fire uker i tynnlufta.

Trolig blir det på svensk snø at han sesongåpner.

– Vi skal ikke se bort fra at han går en distanse i Bruksvallarna. Planen er at han skal dit for å trene uka før den norske sesongåpningen i november. Da er det fort slik at han kaster seg med på en konkurranse før Beitostølen.

Matching

Kveen løfter pekefingeren og varsler for en annen nordmann i form om dagen.

– Chris Jespersen hadde en trøblete vår med et ganske langt sykdomsopphold. Han gjør jobben sin nå i forhold til Petter og er blitt ganske sterk. Han kommer til å ha skumle hensikter til vinteren, sier Kveen til NTB om Northugs sparringpartner.

Northug var VM-konge i Falun i 2015. Han hadde et svakt OL vinteren før. Derfor står det mye på spill for trønderen i månedene som kommer.

Northug setter rekord i antall treningsdøgn i høyden i oppkjøringen og under kommende sesong.

Han går også Tour de Ski, som blir en skikkelig gjennomkjøring før OL i Sør-Korea.

