Molde snøt Rosenborg for gullfeiring

Rosenborg hadde to tverrliggertreff, men klarte ikke å score i en sjanserik 0-0-kamp hjemme mot Stabæk tidligere søndag. Seier ville sikret trønderne seriegullet.

Dermed måtte RBK vente to timer til i håp om at klubbens 25. seriegull skulle kunne feires. Håpet var at Vålerenga tok poeng mot Molde.

I stedet sikret Gabrielsen tre viktige poeng for Molde. Herman Stengel og Björn Bergmann Sigurdarson så ut til å bli eneste målscorere i kveldskampen, før Gabrielsen avgjorde på overtid.

– Anitklimakset laget vi selv. Vi må avgjøre det selv. Det er da det føles best. Molde har avgjort flere kamper på overtid. Det er sterkt av dem. Vi vil bli seriemester så fort som mulig, men nå kan vi avgjøre det selv neste helg, sa RBK-trener Kåre Ingebrigtsen til Eurosport etter Molde-seieren.

Det betyr at Rosenborg har åtte poeng ned til Molde med ni poeng igjen å spille om.

Pangåpning

Vålerenga fikk en pangåpning. Et i utgangspunktet upresist innlegg fra Ivan Näsberg ble svakt klarert av Vegard Forren, og i returrommet sto Herman Stengel og banket ballen ned i venstre hjørne etter åtte minutter.

Molde kom imidlertid mer med utover i omgangen, og Fredrik Brustad kunne utlignet til 1-1 etter 17 minutter. Spissen kom alene med Adam Larsen Kwarasey etter en kontring, men plasserte ballen over mål.

Molde rotet det til for seg selv et ved par anledninger, og var nær å gi Vålerenga noen gratismål, men hjemmelaget klarte ikke straffe feilene.

Mange sjanser

I stedet lot Vålerenga Moldes toppscorer Björn Bergmann Sigurdarson få for mye rom. Spissen gikk inn i feltet etter å ha fått ballen fra Brustad, og gikk av en mann, før han bredsidet ballen i det lengste hjørnet i det 38. minutt.

Ruben Gabrielsen var gjennom like før pausesignalet, men Kwarasey gjorde seg stor og sikret fortsatt uavgjort til pause.

Molde kjempet seg til et par muligheter også rett etter pause, men klarte ikke å ta ledelsen.

Vålerenga og Henrik Kjelsrud Johansen kunne godt gitt Vålerenga alle poengene på hjemmebane. Spissen fikk en enorm dobbeltsjanse i det 76. minutt, hvor den ene headingen ble reddet på strek, og den andre gikk i tverrliggeren etter å ha vært innom hansken til Andreas Linde.

Tre minutter på overtid var Gabrielsen igjen på bakre stolpe, og han stanget inn Martin Ellingsens innlegg til 2-1-seier for Molde.

