Svensson med assist da AZ slo Ødegaards Heerenveen

Søndag ettermiddag var det hele fem nordmenn i aksjon da Heerenveen tok imot AZ Alkmaar i den nederlandske Æresdivisjon.

Jonas Svensson og Fredrik Midtsjø startet for AZ Alkmaar, mens Nicolai Næss, Morten Thorsby og Martin Ødegaard spilte for start for Heerenveen.

Ødegaard og Svensson-assist

Heerenveen kom best i gang, der Michel Vlap sendte vertene opp i ledelsen etter 21 minutter. Det etter at Ødegaard på lekkert vis hælflikket ballen til Vlap som sendte ballen i mål. Heerenveen ledet 1-0 til pause.

Torsdag kveld scoret Svensson sitt første mål for AZ da han scoret i cupkampen. Søndag bidro han med assist da han la ballen inn til Guus Til som bredsidet ballen i mål med kvarteret igjen.

Overtidsmål

Både Svensson og Midtsjø spilte hele kampen for AZ, og på overtid kunne nordtrønderne juble for overtidsmål. Alireza Jahanbakshs serverte ballen til 19 år gamle Til som satte inn sitt andre mål for dagen. Dette ble også det avgjørende målet.

AZ Alkmaar vant 2-1 og klatret med det opp på fjerdeplass på tabellen. AZ har 19 poeng, mens Heerenveen er på niendeplass med 14 poeng. Serieleder PSV Eindhoven har 27 poeng.