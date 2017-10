Tøff NM-kvartfinale for Stod

Stod møter etter all sannsynlighet Tromsø i kvartfinalen i volleyball for menn. Normann Ryan jr. 93202223 Under mandagens trekning i lokalene til Norges Volleyballforbund i Oslo, ble vinneren av åttendedelsfinalen mellom BK Tromsø og Finnsnes trukket ut som Stods motstander i kvartfinalen. Stod vant sin åttendedelsfinale 3–0 over Molde sist helg. Tilsvarende oppgjør mellom Tromsø og Finnsnes spilles i Finnsneshallen mandag kveld. Tromsø er tittelforsvarere i NM, og noe annet enn seier over 2. divisjonslaget Finnsnes, vil være en gedigen sensasjon. Dermed blir Stods motstander i kvartfinalen høyst sannsynlig de regjerende norgesmesterne. Kvartfinalen skal spilles heime-borte i helgene 11/12. november og 18/19. november. Stod har heimekamp først. NTNUIs kvinner, som fikk hard kamp av Lierne i siste helgs åttendedelsfinale, får en god mulighet til å komme til semifinalen, etter at de fikk 2. divisjonslaget Kristiansand som motstander. I klassen for menn spilles siste åttendedelsfinale torsdag denne uka mellom NTNUI og Trondheim. Vinneren skal møte Randaberg. Slik spilles kvartfinalene: NTNUI – Kristiansand, Førde – Randaberg, Koll – Tromsø, Viking – Oslo. Stod – vinner Finnsnes-Tromsø (mandag), Viking – Dristug, Koll – Førde, vinner Trondheim-NTNUI (torsdag) – Randaberg.