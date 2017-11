RBK-Kåre leter etter gnisten som danket ut Ajax

– Vi må bli en større trussel, sier Kåre Ingebrigtsen.

For to uker siden tapte RBK 1-3 i St. Petersburg, men det var aldri snakk om en overkjørsel. Trønderne ble nådeløst straffet for et par grove feil. Kampen viste at Zenit kanskje ikke er så farlig som fryktet.

Går for seier

Torsdag kveld får Rosenborg-spillerne sjansen til å revansjere det sure tapet hjemme på Lerkendal. Kaptein Mike Jensen føler det er gode muligheter for å ta poeng.

– Ja, det er det. Vi skal i alle fall forsøke. Det er mulig å ta poeng, helst tre. Vi går for seier, sier dansken.

Ifølge Ingebrigtsen blir det viktig å luke bort feilene som kostet Rosenborg dyrt i forrige runde.

– Vi møter et godt lag, men for oss handler det like mye om å prestere og være i nærheten av å kunne slå dem. Det er små marginer i fotball. I St. Petersburg spilte vi jevnt med dem, men tapte 1-3. Vi kan ikke gi dem slike muligheter som vi gjorde. Inngangen blir litt som sist, men vi må være en større trussel. Vi skal gjøre ting litt annerledes og spille mer direkte.

– Jeg håper vi kan få tilbake den gnisten vi hadde mot Ajax. Vi må vise at vi tør. Det verste som kan skje er at vi ikke går videre til neste runde (cupspillet), sier Ingebrigtsen.

Må gjenskape magi

Kampen han viser til er fra i august. Et fullsatt Lerkendal ble da vitne til et heltent RBK-lag som sendte ut den nederlandske fotballstorheten Ajax i europaligakvalifiseringen.

Rosenborg har tre poeng i gruppespillet etter like mange kamper. Til sammenligning har Zenit ni poeng, mens spanske Real Sociedad har seks. Ingebrigtsen erkjenner at laget hans må vinne torsdagens kamp om det skal bli europacupspill også like over nyttår.

– Ja, det må vi. Det er sikkert en syltynn teori selv om vi ikke vinner, men vi må ha tre poeng.

Etter Zenit-kampen skal RBK møte Sociedad på Lerkendal. Gruppespillet rundes av med borteoppgjør mot Vardar Skopje i Makedonia. Rosenborg slo det makedonske laget 3-1 tidligere i høst.

Konradsen usikker

Det er ikke klart om Anders Konradsen blir klar til møte med gjestene fra Russland. Han måtte ut med skade i helgens 0-0-kamp mot Stabæk.

– Vi får se i morgen. Vi har rullert på midtbanen i hele år, og vi har hatt gode konstellasjoner hele veien. Skader er en del av fotballen. Vi har en stall til å tåle det, sier Ingebrigtsen.

André Hansen har vært blant Rosenborgs beste spillere i år. Ingebrigtsen slo an en spøk da han ble spurt om hvor viktig målvakten blir mot Zenit.

– Jeg håper han vil fryse veldig og står arbeidsledig. André har vært avgjørende for oss i Europa. Du må ha matchvinnere i begge ender, og han blir viktig for oss i morgen. De vil få muligheter på overganger, og da trenger du en god keeper. Det har vi.

– Zenit liker å kontre. Det mestrer de både på hjemme- og bortebane. Mister du ballen mot dem, må du reagere kjapt. Hvis ikke straffer deg hardt. Det handler nok også litt om at de har en italiensk trener (Roberto Mancini). De er godt organisert og kan være kyniske. De vet at en uavgjort i morgen vil sende oss ut av det, sier RBK-treneren om Zenits styrker.