Rosenborg sikret seriegullet

Molde måtte ta tre poeng hjemme mot Kristiansund for å ha mulighet til å innhente Rosenborg, men etter 0-1-tap er trønderne sikret seriegullet i Eliteserien.

Og det uten at Rosenborg selv har spilt lørdag.

Molde, som nærmeste utfordrer til gullet, har med to gjenstående serierunder åtte poeng opp til Rosenborg og enkel matematikk tilsier at ingen kan hamle opp med Rosenborgs nåværende poengsum på 58 poeng.

Bamba-scoring

I lokaloppgjøret mot Kristiansund lørdag slet Molde-laget både før og etter pause.

Molde-trener Ole Gunnar Solskjær etterlyste høyere balltempo før han gikk ut til annen omgang, men etter 70 minutter helte Daouda Bamba kaldt vann i årene på Molde-supporterne som fortsatt drømte om seriegull.

Spissen satte inn 1-0 da han flikket et hjørnespark i lengste hjørne og kjørte en forlenget halloween-feiring da han ikledde seg en Spiderman-maske i etterkant av scoringen.

Molde forsøkte å flytte seg høyere opp i banen etter scoringen, men Kristiansund-laget kriget utrettelig og holdt unna.

– Ikke gøy å se på

– Det var ikke noe gøy å se på. Jeg kan ikke huske vi har vært så svake gjennom samfulle 90 minutter. Vi presterte rett og slett ikke, sa Molde-trener Ole Gunnar Solskjær til Eurosport etter kampen.

Hos Kristiansund-trener Christian Michelsen var følelsen en helt annen.

– Alle forventer at Molde skal vinne på hjemmebane. Det er kanskje den største dagen i Kristiansunds historie når vi slår storebror, sa han.

Kamp om sølvet

Resultatet betyr at Christian Michelsens mannskap ligger på 12.-plass med 34 poeng, mens det blir spenning om de øvrige medaljene i Eliteserien. De tre poengene er for øvrig svært viktige for Kristiansund i kampen mot å unngå nedrykk.

Molde på annenplass har 50 poeng, mens Sarpsborg og Strømsgodset følger like etter med henholdsvis 47 og 44 poeng. Begge de to lagene har en kamp mindre spilt enn Ole Gunnar Solskjærs mannskap.

Ti siste seriemestere i fotball

Slik ser lista over de ti siste seriemestere i fotball menn ut:

* 2017: Rosenborg

* 2016: Rosenborg

* 2015: Rosenborg

* 2014: Molde

* 2013: Strømsgodset

* 2012: Molde

* 2011: Molde

* 2010: Rosenborg

* 2009: Rosenborg

* 2008: Stabæk.

Antall seriemesterskap

Slik ser lista over antall seriemesterskap i fotball menn ut:

* 25 Rosenborg

* 9 Fredrikstad

* 8 Viking

* 5 Lillestrøm, Vålerenga

* 3 Larvik Turn, Molde

* 2 Brann, Lyn, Start, Strømsgodset

* 1 Fram, Freidig, Moss, Skeid, Stabæk.

Alle Rosenborgs seriegull

Rosenborgs tok sitt seriegull nummer 25 lørdag:

Gullene kom i disse sesongene: 2017, 2016, 2015, 2010, 2009, 2006, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1990, 1988, 1985, 1971, 1969, 1967