Endelig løsnet det for LHK-jentene

Levanger 22 (13)

Gjøvik 21 (11)

LHK vant 22-21 i skjebnekampen mot Gjøvik søndag.

Begge lagene sto uten poeng på de første seks kampene, derfor var kun seier godt nok for et LHK som har slitt voldsomt hittil i høst.

Spennende

Etter å ha vært under i store deler v første omgang, gikk LHK-jentene til pause med ledelse 13-11.

I andre omgang fulgte lagene hverandre tett, og det var spenning hele veien inn.

To og et halvt minutt før slutt utlignet Silje Katrine Svendsen til 21-21 - før LHKs Lena Løwe dunket inn 22-21 med under to minutter igjen å spille.

To utrolig spennende sluttminutter endte heldigvis for hjemmelaget uten ytterligere scoringer, og Levanger kunne juble for sesongens to første poeng.

– Det er nesten litt uvirkelig. Vi har fortsatt en del å gå på, men i dag var det to poeng som var viktigst, sier LHK-trener Velaug Brenne Leira.

Nevnte Løwe, samt keeper Ingvild Skaufel Holmen sto virkelig fram for LHK-jentene.

– Ingvild tar skuddene hun skal ta – og enda noen til. Det skal hun ha honnør for, og det er noe som skaper trygghet i laget. Lena gjør også en god kamp, og setter blant annet alle straffene hun får. Det er ingen selvfølge, det heller, roser treneren.

Mye støtte

Publikum i Trønderhallen må få sin del av æren for seieren. Mange hundre tilskuere heiet fram jentene til en sårt etterlengtet seier.

De er på plass for å se en skikkelig håndballfestival.

Første kamp var mellom Skogn og NTNUI i 2. divisjon herrer. Den tapte skogningene 22-36. Dermed sliter nordtrønderne fortsatt under streken.

Neste og siste på programmet er eliteseriekampen mellom Kolstad og Drammen, med avkast klokka 18.00.