Ny Stod-seier i eliteserien

Debutantene i årets eliteserie klatret dermed opp på fjerdeplass på tabellen, med seks poeng etter fire spilte kamper og positiv poengscore – 265 mot 257.

Lar seg ikke stresse

– Noen ganger er poengene viktigere enn selve spillet. Dette var kanskje en slik kamp. Men i tillegg til tre meget viktige poeng, fikk vi med oss en ganske god følelse. og nok en bekreftelse på at vi har blitt flinkere til å takle stress og til å snu dårlige perioder i vår favør, sier lagleder Bjørn Ove Elvestad.

I andre sett fikk man et bevis på dette. Etter å ha ledet 6-1, falt Stod tilbake og lå under 11-15, før vertene igjen tok initiativet og vant settet 25–20.

Stod er årets nykommer i eliteserien, ToppVolley er seriens yngste lag. Da de møttes i Suldalshallen for tre uker siden, vant Stod 3–0 etter settsifrene 25-21, 25-20, 25–13.

Typisk lagseier

I Stodhallen ble det nesten reprise – bare ett plusspoeng mer til Stod.

– Vi så for oss et TVN-lag som var litt bedre enn sist vi møttes. De tok sett mot NTNUI lørdag, og spilte ganske jevnt med dem. Mot oss hadde de for mye feil på serven og i mottak, så egentlig var vi aldri truet.

– Jeg vil karakterisere dette som et typisk lagseier, der vi tok dem på servepresset og gode mottak. Dermed kunne Svein Roar Susegg servere gode legg til både kantene og i midten. Det rakk de ofte ikke å sette blokk mot, sier Elvestad. ToppVolley var et hyggelig bekjentskap for de 200 tilskuerne. Unge gutter fra hele landet som kombinerer skolegang med volleyballsatsing i Sand i Ryfylke. Lagets beste spiller var kaptein Jakob Thelle.