Northug risikerer svenske bøter

Lørdag sesongåpner Petter Northug jr. når han går 15 kilometeren i svenske Bruksvallarna. Onsdag ble det klart at Northug skal bruke en spesiallaget drakt under løpet.

I 2015 stilte den norske skistjernen til start i Bruksvallarna med en skidress mistenkelig lik en svensk landslagsdrakt. I år har langrennsdressen, produsert av Bjørn Dæhlie, fått de kjente «Tre Kronor» på brystet. Logoen er symbolet til det svenske ishockeylandslaget.

Fredet statsymbol

Men denne drakten, med «Tre Kronor» på brystet, kan være ulovlig.

Det forteller Henrik Klackenberg i det svenske riksarkivet til Expressen.

– De tre kronene er et beskyttet svensk statssymbol. Alle som vil bruke symbolet i idrettssammenheng må tilhøre et idrettsforbund som ligger under RF (Riksidrottsförbundet) og søke om tillatelse hos Patentverket. Deretter sendes det videre til oss. Med jevne nellomrom får enkelte fornyet sin tillatelse, som for eksempel ishockeyforbundet, sier Klackenberg.

Han sier at Northug ikke har søkt om dette til Rikarkivet.

– Siden Coops logo er på drakten er det helt åpenbart at det svenske statssymbolet utnyttes i kommersiell sammenheng, og at det derfor et lovbrudd som kan gi bøter, forteller Klackenberg til avisen.

– Vi vil ikke ha noe bråk

Pappa John Northug er på plass i Bruksvallarna. Han forsikrer overfor Expressen at de aldri hadde tenkt på at de kunne bryte loven med den nye drakten.

– Det hadde vi ingen anelse om. Dette må vi undersøke, for vi vil ikke ha noe bråk. Drakten er jo tenkt som en hyllest til Sverige. Vi vil ikke stille i stand noe som skaper problemer. Vi ønsker ikke at dette skal ende med noe negativt. Jeg mener, dette var åpenbart noe som var tenkt som noe positivt, sier John Northug til Expressen.