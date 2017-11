Northug avlyser sesongdebuten i Sverige

Lørdag morgen melder tvsporten.no at Petter Northug jr. ikke går lørdagens 15 kilometer i Bruksvallarna. Han vil ha fullt fokus på det som skjer på Beitostølen neste uke. Han reiste tidlig lørdag morgen hjem fra Bruksvallarna.

– Jeg har vært her i Bruksvallarna ei uke, fått testet ski og trent bra med flere hardøkter. Men nå drar jeg hjem til Trondheim for å forberede meg til sesongåpningen på Beitostølen neste helg. Vi sender Chris Jespersen ut i krigen i dag for Team Northug, og håper at han vinner her i Sverige, sier Northug til sin egen TV-kanal.

Ble bestemt fredag kveld

Det skal ikke ligge noe dramatikk i at Northug dropper lørdagens 15 kilometer i Bruksvallarna. På morgenkvisten var det 13 kuldegrader og strålende sol i Bruksvallarna.

– Petter og Stig Rune snakket fredag kveld om at det kunne være lurt å spare kruttet til neste helg. Jeg har forstått det slik at han har hatt ei god treningsuke, fått testet bra med ski og prioriterer neste helg, sier Are Sørum Langås, Northugs manager til Trønder-Avisa.

Lader batteriene til Beitostølen

Trønder-Avisa fikk et par ord med trener Stig Rune KVeen før han måtte teste ski.

– Petter tar hvile og har kjørt hjem. Det ligger ikke noe dramatikk rundt avgjørelsen. Det kommer viktige renn framover og nå skal han lade batteriene til det som skjer på Beitostølen, sier Kveen.

Petter har fått en god uke på snø i Bruksvallarna og føler seg i god form.

– Petter tar bare en hviledag. Han har gjort en god jobb her i Bruksvallarna, sier Kveen.

Tirsdag reiser Northug til Beitostølen på tirsdag.