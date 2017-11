Timålstap for LHK

Sport

LHK tapte dagens bortekamp i 1. divisjon mot Rælingen med siffrene 20-30. Levanger-laget hang brukbart med til pause da stillingen var 14-11 til hjemmelaget.

Mistet kontakten

Også de ti første minuttene av andre omgang hadde LHK noenlunde kontakt fram til 14-18, men deretter dro Rælingen ubønnhørlig ifra og LHK var aldri i nærheten av å true vertene.

Toppscorer for LHK i kveldens kamp ble Lena Løwe med seks nettkjenninger, mens Silje Katrine Svendsen og Sara Rønningen begge tegnet seg for fem scoringer.

LHK møter Follo i Trønderhallen førstkommende søndag.

PS : Bodø HK, med Erlend Sund fra Steinkjer og Vetle Rønningen fra Skogn på laget, er klar for NM-finalen etter 32-25-seier over Kolstad i kveld. Rønningen besørget en av scoringene for Bodø mot Trondheims-laget som trenes av Stian Gomo fra Sparbu.