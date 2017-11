Northug legger ut all trening på sosialt treningsmedium

Sport

På treningsappen Strava kan du se nøyaktig hva og hvor Petter Northug trener til enhver tid. Men de siste dagene har han ikke lagt ut en eneste treningsøkt.

Siden oktober har Petter Northug delt daglige treningsøkter offentlig for alle som vil følge ham på Strava. Appen er et sosialt treningsmedium der man kan dele treningsøkter og se hva og hvor andre trener.

Northug legger også ut detaljer som hvordan pulsen var under treningsøktene.

Trener Stig Rune Kveen bekrefter at det er Northug som legger ut treningen, og forteller det er et prosjekt han har sammen med noen av sine sponsorer.

En trend blant topputøvere

Som et eksempel la han ut torsdag 9. november ut en intervalløkt fra oppholdet i svenske Bruksvallarna. Økta var på drøye ni kilometer, gjennomsnittspulsen var 148 og makspulsen 169.

Northug skriver selv at økta var en i3/i4 intervalløkt i klassisk, noe som vil si en hardøkt der han lå i de høyeste pulssonene.

NRKs langrennskommentator Jann Post er selv en ivrig bruker av treningsappen. Han mener det er en trend at topputøvere bruker slike verktøy for å vise hvordan de trener.

– Det har blitt en måte å avmystifisere trening på. Mange stjerner mener at mediene fokuserer for lite på det som ligger bak prestasjonene, apper som Strava er en mulighet for å gi folk et innblikk i all treningen som ligger bak, mener Post.

Ingen fordeler for konkurrentene

Han forteller han følger mange av store friidrettsstjerner og langløpere på ski på appen. Også Alexander Kristoff deler det meste av sin trening der.

Han tror ikke konkurrenter kan få fordeler av å se treningen som legges ned.

– Utøvere er ikke redd for å legge ut treningen de gjør. Det er gjennomføringen av treningen som har noe å si, og er ikke noe man kan lese seg til. Det må gjøres der og da. Dette er en måte å vise offentligheten at han legger ned en ordentlig treningsjobb, mener Post.

Så er også spørsmålet om alt av trening blir logget på appen. De siste dagers usikkerhet rundt blir Northugs form blir ikke avkreftet på Strava.

Etter å ha lagt ut jevnlig i over en måned har han ikke lagt ut eneste treningsøkt etter siden 10. november i Bruksvallarna.

– Man kan ikke garantere at man ser absolutt hele bildet av treningen hans her. Jeg har hørt om tidligere utøvere som sluttet å dele treningen sin etter at de ble nedringt av sponsorer og mediene om hvorfor de hadde to-tre treningsfrie dager. Det kan være baksiden ved det.

NRK-eksperten er usikker på hvordan Northug ligger an like før sesongstarten.

– Det virker som om han har vært veldig solid utover høsten og hatt stor stigning. Formen hans etter han kom tilbake fra høyden er derimot et stort og åpent spørsmål.

Post deler alt

Selv deler kommentatoren og maratonløperen alt av trening på appen og skjuler ingenting.

– Jeg syns det er en artig form følge mosjonister og topputøvere. Det er treningens Facebook. Jeg får mange spørsmål om hvordan jeg trener og har ikke tid til å svare alle. Da sier jeg heller at de kan følge meg på Strava, forteller Post.

Jann Post satte tidligere i november personlig bestenotering i New York maraton med den sterke tiden 2.32.53.