Syk Northug står i fare for å miste sesongstarten

Sport

Mye tyder på at mosbyggen dermed mister hele sesongstarten på Beitostølen.

Det bekrefter trener Stig Rune Kveen overfor TV 2 torsdag.

Tett nese

Northug skulle opprinnelig komme til Beitostølen tirsdag. Avreisen ble deretter utsatt til onsdag, mens den siste planen var at han skulle ankomme torsdag, dagen før første konkurranse i den norske sesongåpningen.

Nå er det altså fare for at 31-åringen ikke kommer til Øystre Slidre i det hele tatt.

– Det stemmer at Petter har blitt syk. Han kjente antydninger til tett nese tirsdag kveld. Derfor gjorde vi en del undersøkelser og vurderinger onsdag, opplyser manager Are Sørum Langås overfor Trønder-Avisa.

Teamet skal vurdere fortløpende hvorvidt Northug er klar for å gå skirenn denne helga.

Ikke fare for den fysiske formen

Langås presiserer at det kun er snakk om en forkjølelse – og at det ikke er noe fare for den fysiske formen til mosbyggen for øvrig. Det er nemlig et spørsmål mange har stilt seg i lys av treningssmellen Northug gikk på forrige sesong.

– Kroppen er veldig god, og han kjente effekten av høydeoppholdet søndag. Nå er det kun en tett nese som setter ham tilbake, men det går fort over, fortsetter manageren.

Vil snakke Northug inn på Kuusamo-laget

Onsdag uttalte landslagstrener Tor-Arne Hetland at Northug er sikret plass i den nasjonale kvota for verdenscuphelga på Lillehammer i starten av desember, men var klar på at Northug, i likhet med alle andre utenom de fem som er forhåndsuttatt, er nødt til å bevise form på Beitostølen for å få plass til minitouren i Kuusamo neste helg.

– Dersom det blir sånn at Petter ikke får til å stille i helga, håper vi landslagsledelsen vil spille på lag med oss slik at Petter kommer seg fortest mulig i form. Han er veldig sugen på å vise seg fram og gleder seg til å gå konkurranse igjen. Minitouren i Kuusamo passer ham veldig godt, og vi vil gå i dialog om å få ham i gang allerede der, sier Langås.

Pål Golberg, Emil Iversen, Finn-Hågen Krogh, Martin Johnsrud Sundby og Johannes Høsflot Klæbo har fått klarsignal til å gå i Kuusamo. Ytterligere fem menn tas ut mandag.