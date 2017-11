Alle de norske videre fra Wisla-kvalifiseringen

Sport

Nytt for sesongen er at ingen er forhåndskvalifisert til et verdenscuprenn. Dermed var de ti beste fra forrige vinter nødt til å prestere for å sikre seg en plass blant de 50 som får hoppe søndag.

I fredagens kvalifisering var det kun Robert Johansson som så vidt sikret en norsk plassering blant de ti beste. Han sikret 10.-plassen med et hopp på 121 meter. Det holdt til 120,6 poeng fra juryen.

Det skilte 8,9 poeng opp til Stefan Kraft. Den østerrikske storstjernen hoppet lengst med 126,5 meter og slo tyske Stephan Leyhe med 1,9 poeng.

Johann André Forfang endte på sin side opp som nummer 15. Det var usikkert om Tromsø-hopperen rakk kvalifiseringen. Utstyret hans ble liggende igjen på Gardermoen da han og hopplandslaget reiste til Polen torsdag.

Men hopping ble det. Forfang leverte et svev på 124,5 meter. Han var to poeng bak Johansson.

Anders Fannemel ble tredje best av de norske. Han hoppet 122 meter, og det holdt til en 19.-plass. Daniel-André Tande herjet i starten av verdenscupen forrige sesong, men fredag ble han kun nummer 27 i Wisla-kvalifiseringen etter å ha landet på 115 meter.

Andreas Stjernen (116 meter) og Halvor Egner Granerud (115 m) ble henholdsvis nummer 28 og 40.

Lørdag står lagkonkurranse på programmet, mens det individuelle åpningsrennet går dagen etter.