Hele Beitostølen-helga ryker for syk Petter Northug

Sport

Petter Northug jr. blir ikke å se på Beitostølen i helga.

Det bekreftet trener Stig Rune Kveen på NRKs TV-sending fra sesongåpningen fredag.

Må ha is i magen

Northug pådro seg en forkjølelse i starten av uka, og teamet tar ingen sjanser med mosbyggen.

– Det eneste riktige er å ha is i magen og sørge for at Petter blir skikkelig frisk, sier Kveen til kanalen.

Han er trygg på at formen er god.

– Jeg stoler på Petter. Han føler seg kroppslig 97 prosent bra. De siste tre prosentene ligger i nesa og oppover, sier Kveen.

Uvisst om Northug får gå i Finland

Det store spørsmålet er hvorvidt Northug får oppfylt ønsket om å gå minitouren i Kuusamo neste helg. Landslagsledelsen har vært klar på at man må prestere på Beitostølen for å få lov til å stille til start i verdenscupstarten i Finland.

– Laget tas ut mandag klokka 12, svarer landslagstrener Tor-Arne Hetland på spørsmål fra NRK om Northug får gå i Kuusamo.

Dersom han ikke får plass der, må Petter Northug jr. bruke norgescupstarten på Gålå samme helg for å gå seg i form.

I verdenscuphelga på Lillehammer påfølgende helg, er Northug sikret plass grunnet den nasjonale kvoten.