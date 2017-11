Suveren Bjørgen vant langrennsåpningen på Beitostølen

Sport

Langrennsdronninga vant med nesten halvminuttet foran Heidi Weng på andreplass.

Ingvild Flugstad Østberg ble nummer tre, 41 sekunder bak Bjørgen.

Bjørgen sterk fra start

Marit Bjørgen kjørte på fra start på den norske langrennsåpningen på Beitostølen. Veteranen ledet med 21,9 sekunder på Østberg halvveis, og økte altså ytterligere på de siste fem kilometerne.

Heidi Weng startet forsiktig, men fikk opp farten da hun hengte seg på Bjørgen. Weng startet halvminuttet foran Bjørgen, og de to avsluttet løpet sammen.

– Jeg er veldig fornøyd med å vinne. Jeg holdt roen fra start, men så ryggen til Heidi og jobbet meg opp dit. Jeg fikk høre at hun var nummer to og lot henne ligge der like foran meg. Det var godt å komme i gang, sa Bjørgen til NRK etter løpet.

Seieren var hennes 20. på Beitostølen.

Harsem på femte

Kathrine Harsem fra Varden Meråker ble nummer fem, ett minutt og åtte sekunder bak den suverene vinneren.

Kari Vikhagen Gjeitnes fra Henning Skilag endte på 12.-plass, Anne Lise Grubbmo fra Lierne nummer 34, mens Ane Appelkvist Stenseth fra Grong ble nummer 49.

– Det var ikke all verden i dag, men for min del er det morgendagen som er viktigst, sier Stenseth, som tenker på lørdagens klassisksprint.

– Det var skikkelig vintervær i dag og tungt å gå. Men det handler mest om å få gjennomkjøringer når vi er så tidlig i sesongen, sier Grubbmo.