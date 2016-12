Eek dropper Steinkjer - fortsetter i Ranheim

Tidligere i høst ble det kjent at Steinkjer hadde henvendt seg til Karl Morten Eek med tanke på en retur til Guldbergaunet. Midtstopperen var på utgående kontrakt med Ranheim og Eek har lenge vært usikker på hvor han skulle spille neste sesong.

Nå er det klart. Eek har signert en toårskontrakt med Ranheim.

Viktig spiller

28-åringen har vært i Ranheim de siste fire årene og står med 101 kamper for 1. divisjonsklubbe.

– Jeg er veldig klar for to nye år i Ranheim, er sulten på å utvikle meg videre og være en viktig spiller for Ranheim i 2017. Jeg har blitt glad i Ranheim som klubb og gleder meg til å komme i gang. Jeg mener vi har noe spennende på gang og skal gjøre mitt ytterste for å bidra til at vi tar nye steg i 2017, sier Karl Morten Eek til klubbens hjemmeside.

– En mesterlærer

Daglig leder i Ranheim, Frank Lidahl, er svært fornøyd med at Eek velger å bli værende i klubben.

– Det er enkelt å bruke superlativer når vi snakker om Karl Morten Eek. Vi snakker om en fantastisk person både på og utenfor banen. Kalle er en av de jeg har blitt kjent med som så til de grader stiller opp for laget og medspillerne. Dønn profesjonell til den jobben han skal gjøre, investerer av seg selv i medspillerne og er en meget viktig ressurs for utviklingen av Ranheim. Karl Morten er en du vil ha med deg når det blåser, en mesterlærer som har stor verdi, mener Lidahl.

Tromsdal på vei til Ranheim

Fra før er det klart at Are Tronseth har lagt opp og er blitt hovedtrener i Stjørdals-Blink. Lagt opp har også Kristian Rømo Skille. Kim Ove Riksvold har i likhet med Eek signert ny kontrakt. I tillegg spiller også nordtrønderne Even Barli, Simen Sandmæl og Vegar Fiske for blåtrøyene neste sesong.

I tillegg er det stor sannsynlighet for at stjørdalingen Jakob Tromsdal, som har gått gradene i Rosenborg, signerer en kontrakt med Ranheim.