Namsos ble årets fair play-klubb

Fredag fikk Namsos Il Fotball en noe forsinket julegave. Da ble det klart at Trøndelag Fotballkrets har kåret Namsos til årets fair play-vinner.

- Målsettingen med Fair Play-arbeidet er at alle involverte i norsk fotball skal ha et bevisst forhold til fotballens grunnverdier. Prinsippet om Fair Play skal vises gjennom positive og konkrete handlinger både på og utenfor banen. Det er derfor en stor glede for NFF å hedre klubber som virkelig har levert på dette området, sier rådgiver i Seksjon for samfunnsansvar i Norges Fotballforbund, Elin Horn.

Vinnerne 2016:

VIK IL. I krets NFF Sogn og Fjordane.

SK Nord. I krets NFF Rogaland.

Ramnes IF. I krets NFF Vestfold.

IL Ulfstind. I krets NFF Troms.

Fauske/Sprint FK. I krets NFF Nordland.

SK Trane. I krets NFF Hordaland.

Vind IL. I krets NFF Indre Østland.

Stoppen SK. I krets NFF Buskerud.

Råde IL. I krets NFF Østfold.

IL POLARSTJERNEN. I krets NFF Finnmark.

Hvam IL. I krets NFF Akershus.

Randesund IL. I krets NFF Agder.

Molde FK Breddeavd. I krets NFF Nordmøre og Romsdal.

KFUM-Kam Oslo. I krets NFF Oslo.

Hareid IL. I krets NFF Sunnmøre.

Namsos IL. I krets NFF Trøndelag.

IL Rein. I krets NFF Telemark.

IF Kilkameratene. I krets NFF Hålogaland.

Alle prisvinnerne vil motta en flott plakett og kr. 5.000. Prisen vil bli overrakt ved en passende anledning i starten av 2017.