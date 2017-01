Even Barli kom ikke til enighet med Molde

– Even har vært i Molde for å se på forholdene i dag, og vi er dialog, uten å ha kommet til enighet på nåværende tidspunkt.

Det sier Even Barlis agent Sverre Mauseth til Trønder-Avisa torsdag kveld.

Klubbene enige om overgang

Det har i lengre tid vært kjent at Molde ønsker verdalingen som erstatter for amerikaneren Ethan Horvath, som nylig ble solgt til belgiske Club Brugge. Det første budet, like før jul, ble avslått av Ranheim, men onsdag meldte Adresseavisen at klubbene har kommet til enighet.

Etter det Trønder-Avisa erfarer skal det første budet ha vært på rundt 250.000 kroner, mens trondheimsklubben ønsket det dobbelte.

Daglig leder Frank Lidahl ønsker ikke å kommentere summer, men bekrefter overfor Trønder-Avisa at klubbene er enige.

– På klubbnivå er vi enige om det økonomiske. Dermed er det opp til Molde og Even å komme til enighet, sier Lidahl torsdag kveld.

Handler ikke om det sportslige

Selv om torsdagens besøk endte uten signert kontrakt, skal en overgang fortsatt være høyst aktuell. Agent Sverre Mauseth beskriver en god dialog, og at partene skal bruke tida som trengs framover.

– Det var et positivt besøk, og det er ikke satt noen dato for når man eventuelt skal komme til enighet, sier Mauseth.

Barli vil først og fremst kjempe om keeperplassen med svenske Andreas Linde i Molde. Agenten avkrefter at verdalingen har satt noe krav om at han skal bli satset på som førstekeeper.

– Nei, det handler på ingen måte om det sportslige, svarer Mauseth.

Barli: – Får se om vi finner en løsning

Hovedpersonen har fått et godt førsteinntrykk av Molde Fotballklubb, men er klar på at det fortsatt er noen ting som må på plass før han eventuelt skifter klubb.

– Vi er i dialog hva angår personlige vilkår, så får vi se om vi finner noen løsninger her. Sportslig sett er det selvfølgelig veldig interessant å komme til en så stor klubb som Molde, men det er et par andre ting som må på plass først, sier Barli, som torsdag kveld var på tur tilbake til Trøndelag etter besøket på Aker Stadion.

Even Barli gikk fra Verdal til Rosenborg i junioralder, og ble hentet til Ranheim som 20-åring. Han har vært fast på laget helt siden 2012-sesongen, og gjort sakene sine meget godt.

Han har tidligere vært i søkelyset til flere eliteserieklubber, deriblant Vålerenga, Tromsø og Sarpsborg.