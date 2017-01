Even Barli skal være klar for Molde

Even Barli (25) har vært sterkt ønsket på Aker Stadion helt siden det ble kjent at keeper Ethan Horvath skulle selges til Club Brugge i vinter.

Molde la inn et bud på sisteskansen like før jul, men Ranheim mente budet var for lavt. Torsdag melder Adresseavisen at klubbene skal ha kommet til enighet.

På plass i Molde

– Vi er i dialog med Molde. Utover det er det lite nytt å melde, sa daglig leder Frank Lidahl overfor Trønder-Avisa tidligere denne uka.

Han ønsker heller ikke å kommentere saken ytterligere overfor Adressa.

Avisa skriver at Barli er på plass i Molde torsdag, der han skal gjennom en medisinsk undersøkelse samt forhandle om kontrakt.

I Molde vil verdalingen først og fremst kjempe om keeperplassen med svenske Andreas Linde.

Ønsket av flere

Even Barli gikk fra Verdal til Rosenborg i junioralder, og ble hentet til Ranheim som 20-åring. Han har vært fast på laget helt siden 2012-sesongen, og gjort sakene sine meget godt.

Han har tidligere vært i søkelyset til flere eliteserieklubber, deriblant Vålerenga, Tromsø og Sarpsborg.