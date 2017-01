Tidligere Chelsea-spiller høyaktuell for Levanger

Etter det Trønder-Avisa kjenner til skal det være god dialog mellom Levanger Fotballklubb og Kevin Wright (21).

Engelskmannen er en offensiv venstreback, og er høyaktuell for en overgang til LFK.

– Kevin er en spiller vi har sett en god del på, og vi har en god dialog med hans agent. Jeg ønsker ikke å kommentere noe utover det på nåværende tidspunkt, sier sportssjef Andreas Holmberg i Levanger FK.

Ti år i Chelsea

21-åringen fra Walham Green i London signerte for Chelseas akademi allerede som tiåring i 2005. Han har de siste sesongene vært en del av klubbens utviklingstropp, og var delaktig i at Chelsea vant FA Youth Cup og U21-ligaen i 2013/14.

Wright klarte imidlertid ikke å karre seg til en plass i londonklubbens A-lag, og ble fristilt fra klubben sommeren 2016.

1. desember 2016 signerte han en énmånderskontrakt med Carlisle i League Two (nivå fire i engelsk fotball). Der har det hittil blitt to opptredener, én i serien og én i EFL Trophy Cup. På nyåret i år ble Wright imidlertid tilbudt en ny korttidskontrakt av den engelske klubben.

Ifølge managerspillet Football Manager er Kevin Adrian Wright, født 28. desember 1995, en 170 centimeter lang venstrebeint back, som er spilleberettiget for både England og Sierra Leone. Han står foreløpig uten landskamper.

Erstatter for Nilsson

Levanger mistet mye rutine på venstrebacken da Rikard Nilsson valgte å gi seg etter 2016-sesongen. Lars Emil Flakk står uten kontrakt, dermed er det kun anvendelige Pål Aamodt som kan bekle venstrebackplassen i dagens LFK-tropp.

– Det er ingen hemmelighet at vi kikker etter en venstreback. Vi ser på flere alternativer, sier Andreas Holmberg, som nylig opplyste at klubben også ønsker å få inn en keeper, midtbanespiller og angriper før stallen for 2017 er satt.