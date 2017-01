Robert Stene mister opptil seks uker av oppkjøringen

I desember 2016 smalt en aldri så liten bombe i Fotball-Norge da Levanger hentet toppscorer Robert Stene fra rivalene Ranheim.

Det førte til sterke reaksjoner fra flere i og rundt trondheimsklubben.

Knetrøbbel

Signeringen er uansett et signal på at Levanger virkelig viser alvor før 2017-sesongen, og Stene er en av flere sterke navn som alerede har kommet inn portene på Moan i vinter.

Men fotballveteranen har på ingen måte fått en god start på sin LFK-karriere. 34-åringen sliter nemlig med sitt venstre kne, og skal opereres på Rosenborgklinikken i Trondheim i dag, tirsdag.

– Det er fryktelig kjedelig å starte sånn i en ny klubb, men det er bedre å gjøre inngrepet nå i stedet for å vente og se, og i verste fall ryke på en smell i første seriekamp, sier Stene.

Han har ikke slitt med kneet tidligere, men smerten har kommet gradvis gjennom vinteren.

– Jeg trente og spilte litt i jula, og kjente det da. Men jeg trodde egentlig ikke at det var noe jeg trengte å gjøre noe med, forklarer angriperen.

Mål om å være tilbake til La Manga

Etter en MR-undersøkelse på nyåret ble imidlertid Stene i samråd med LFKs medisinske apparat enige om at operasjon er det eneste riktige.

– Det er en meniskskade i hans venstre kne som er plagsom. I denne situasjonen valgte vi å gjøre noe med det med en gang, sier medisinsk koordinator Raymond Brønn i Levanger Fotballklubb.

Han anslår at Stene er tilbake i full trening etter fire til seks uker.

– Det kan bli mer og det kan bli mindre, men vanligvis er det den tidsramma man bruker ved slike operasjoner, sier Brønn.

Etter noen dager på krykker skal Stene rett på et tilpasset treningsprogram. Målet er at han skal være tilbake for fullt når laget reiser på treningsleir til La Manga 22. februar.

Motivasjonen på topp

Robert Stene er fullt motivert til å komme seg raskt tilbake på banen for å bidra best mulig på Magnus Powells lag kommende sesong.

– Jeg regner med Powell har et heftig program til meg når jeg er tilbake. Det er ikke bare å hvile seg inn på laget hans, så jeg er forberedt på å gi maks i den perioden jeg går inn i nå, sier den tidligere Ranheim- og Fredrikstad-spissen.

Han ser med spenning på det som skal skje på Moan i 2017.

– Vi har fått på plass mange spennende navn, og vi er iallfall ikke noe dårligere enn i fjor, og alle vet jo hvordan det gikk da. Nå sies det at det skal inn ytterligere tre-fire spillere, og da kan dette bli veldig, veldig bra, smiler Robert Stene.

Rønning fortsatt ikke kampklar

I de bakre LFK-rekker er nok en veteran som må trene alternativt framover. Kaptein Per Verner Rønning er fortsatt ikke friskmeldt etter skadeplagene i fjor høst, men er i god framgang.

– Per Verner er i gradvis opptrening etter skadene i fjor, med ankeloperasjonen i spissen. Han har lagt et veldig godt grunnlag i november og desember, og skal fortsette å gjøre det framover. Han er ikke helt matchklar ennå, og La Manga er et naturlig mål også for ham, sier Raymond Brønn.