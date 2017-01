Rutinert trøndersk venstreback sterkt ønsket av Levanger

Levanger har gjort en solid jobb på overgangsmarkedet i vinter, men skal fortsatt ha inn ytterligere fire spillere før A-stallen settes i mars.

Den mest prekære posisjonen er likevel venstrebacken. Rikard Nilsson flyttet hjem til Sverige etter 2016-sesongen, og Lars Emil Flakk står uten kontrakt. Dermed er det kun anvendelige Pål Aamodt som kan bekle den plassen i dagens stall.

Førstevalget Tønne er høyaktuell

Etter det Trønder-Avisa forstår skal den rutinerte og bereiste trønderen Erik Tønne (25) være LFKs førstevalg. Tønne spilte fast for Fredrikstad i 1. divisjon i 2016, men har takket nei til det siste kontraktsforslaget fra klubben.

– Sånn som er nå, er jeg ferdig i Fredrikstad og på jakt etter noe annet. Samtidig er jeg åpen for å snakke med Fredrikstad igjen dersom de ønsker det. Men akkurat nå er det ikke stort mer å si enn at jeg er i dialog med et par klubber, sier Tønne til Trønder-Avisa.

LFK eneste reelle alternativ

Han bekrefter at Levanger er én av klubbene.

– Jeg har snakket en del med Levanger og de har uttrykt ønske om å hente meg. Det er selvfølgelig noe jeg vurderer sterkt. Jeg har både kjæreste og familie i Trondheim, så jeg er ikke fremmed for å flytte hjemover, sier Tønne.

Han anser Levanger som det eneste reelle alternativet dersom han gjør trønder av seg igjen.

– Det er nok den eneste klubben, utenom Rosenborg, som kan matche den sportslige og økonomiske totalpakken jeg har vært vant til de siste årene, sier Tønne.

Til Sheffield United som unggutt

25-åringen fra Trondheim startet karrieren i Nardo, før han ble hentet til Rosenborgs ungdomsavdeling som 15-åring. Etter to sesonger i RBK, hvor han følte han ikke ble satset på, gikk han til Strindheim, hvor han ble lagets toppscorer to år på rad i 2. divisjon.

Høsten 2010 trente han og kompis Kristoffer Løkberg, nå Ranheim-spiller, med den engelske Championship-klubben Sheffield United, og signerte for klubben februar 2011. Tønne fikk et knippe sjanser på A-laget til Sheffield United, før det ble utlån til både York og HamKam. Høsten 2013 ble han hentet til Sandnes Ulf, hvor han ble hyppig brukt i eliteserien i halvannen sesong. I 2015 gikk turen videre til Bodø/Glimt, før han altså gikk til Fredrikstad før 2016-sesongen.

Holmberg bekrefter interesse

Sportssjef Andreas Holmberg i Levanger Fotballklubb bekrefter at det er interesse for Erik Tønne.

– Tønne er en trøndersk spiller som selvsagt er interessant for oss, sier Holmberg.

Trønder-Avisa meldte forrige uke om LFK-interesse for tidligere Chelsea-spiller Kevin Wright. Etter det Trønder-Avisa forstår skal den engelske 21-åringen fortsatt være aktuell dersom det ikke blir noe av Tønne-overgangen.

– Han er aktuell for oss. Vi snakker med flere, sier Holmberg.

– Kvalitet og økonomi avgjør

Sportssjefen har tidligere uttalt at han ser etter ny keeper, midtbane og angriper i tillegg til venstreback.

– Det jobbes kontinuerlig med dette, men vi har det fortsatt ikke travelt. Det er lenge til mars. Vi har kommet et langt stykke på vei, så får kvalitet og økonomi avgjøre hvor fort vi får de siste brikkene på plass, sier Holmberg.

Ola Rygg er eneste keeper i troppen per nå, men svenske Jonathan Malmberg, som var på utlån til LFK i vårsesongen i fjor, har trent med Levanger den første uka på nyåret.