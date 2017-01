Mats Lillebo er klar for Ranheim

Mats Lillebo (22) har lenge vært linket til trondheimsklubben. Tirsdag kveld bekrefter Ranheim på sine nettsider at stjørdalingen er klar.

– Beste for min utvikling

Lillebo har signert en treårskontrakt med 1. divisjonsklubben.

– Jeg valgte Ranheim fordi jeg tror dette er det beste miljøet og arenaen for min egen utvikling slik situasjonen min er i dag. Det blir et nytt steg for meg og jeg gleder meg virkelig til å få muligheten i OBOS-ligaen, sier Mats Lillebo til ranheimfotball.no.

Ranheim berømmer Blink og Fram

22-åringen har vært en av Stjørdals-Blinks viktigste spillere de siste sesongene. Både Blink og moderklubben Fram på Skatval har krav utdanningskompensasjon for Lillebo, og daglig leder Frank Lidahl i Ranheim IL Fotball berømmer de to stjørdalsklubbene for måten overgangen har blitt håndtert på.

– Det har tatt litt tid, men vi har hatt konstruktive samtaler med IL Fram og Blink siden før jul. Dette handler om utdanningskompensasjon og hvordan vi kan finne gode løsninger innenfor fornuftige rammer. Det har vi klart, gjennom denne overgangen er jeg sikker på at vi finner enda tettere bånd til disse klubbene. Eksempler på dette er at vi som toppklubb har erfaringer, kompetanse og menneskelige ressurser som kan komme andre til gode. For eksempel at spillere bidrar på fotballskole i regi av Fram. Stor skryt til både Fram og Blink, forteller Lidahl.