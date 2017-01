To LFK-kamper på TV i oppkjøringen

Eurosport Norge skal sende 33 kamper fra den norske sesongoppkjøringen på La Manga.

Kanalen sender begge kampene til Levanger fra treningsanlegget i Spania:

23. februar kl. 14.00: Strømmen – Levanger

27. februar kl. 18.00: Start – Levanger

«Billigere og mer tilgjengelig»

Frem til seriestart 1. april viser Eurosport 33 direktesendte treningskamper fra Spania. 31 av dem går på Eurosport Norge, mens enkelte blir direktesendt via Facebook. Det første direktesendte vinteroppgjøret på Eurosport Norge blir Vålerenga – Zenit St. Petersburg. Kampen spilles 27. januar klokka 18.30, skriver kanalen i en pressemelding.

– Vi har lovet å gjøre fotballen billigere og mer tilgjengelig. Dette vinterprogrammet lever opp til de forpliktelsene, sier sportsdirektør i Eurosport og Discovery, Jan-Erik Aalbu.

– Vinterprogrammet er en helt sentral del for norske toppfotballag i forberedelsene til seriestart, men det er også en viktig øvingsperiode for oss i Eurosport. Vi kommer til å benytte de personene som skal jobbe med Eliteserien og OBOS-igaen for oss i tida som kommer, enten de befinner seg foran eller bak kamera, fortsetter han.

Hele programmet

27. januar kl. 18.30: Vålerenga – Zenit (Eurosport Norge)

30. januar kl. 18.00: Odd – Kalmar (Eurosport Norge)

1. februar kl. 14.30: Vålerenga – Nordsjælland (Eurosport Norge og Facebook / Eurosport (NO))

1. februar kl. 16.30: Odd – Zenit (Eurosport Norge)

2. februar kl. 18.30: Strømsgodset – Kalmar (Eurosport Norge)

5. februar kl. 15.30: Strømsgodset – Lask Linz (Eurosport Norge)

17. februar kl. 15.30: Sandefjord – Tromsø (Eurosport Norge)

17. februar kl. 17.30: Kristiansund – Krylia (Eurosport Norge)

20. februar kl. 16.00: Kristiansund – Sandefjord (Eurosport Norge)

21. februar kl. 15.00: Lillestrøm – Tromsø (Eurosport Norge)

21. februar kl. 18.00: Sarpsborg 08 – Rubin Kazan (Eurosport Norge)

23. februar kl. 17.00: Mjøndalen – Rubin Kazan (Eurosport Norge)

24. februar kl. 12.00: Sandnes Ulf – Fredrikstad (Eurosport Norge)

24. februar kl. 14.00: Jerv – Kongsvinger (Facebook / Eurosport (NO))

24. februar kl. 16.00: Start – Rubin Kazan (Eurosport Norge)

24. februar kl. 18.30: Bodø/Glimt – Krylia (Eurosport Norge)

28. februar kl. 14.00: Strømmen – Mjøndalen (Eurosport Norge)

28. februar kl. 16.30: Bodø/Glimt – Sandnes Ulf (Eurosport Norge)

28. februar kl. 19.00: Fredrikstad – Jerv (Eurosport Norge)

9. mars kl. 17.00: Rosenborg – HJK (Eurosport Norge)

10. mars kl. 13.00: Åsane – Arendal (Eurosport Norge)

10. mars kl. 15.30: Haugesund – Ull/Kisa (Eurosport Norge)

10. mars kl. 18.00: Brann – Viking (Eurosport Norge)

11. mars kl. 13.00: Tromsdalen – Elverum (Eurosport Norge)

11. mars kl. 16.00: Florø – Ranheim (Facebook / Eurosport (NO))

12. mars kl. 13.00: Rosenborg – Hafnarfjordur (Eurosport Norge)

13. mars kl. 18.00: Ull/Kisa – Arendal (Eurosport Norge)

14. mars kl. 13.00: Elverum – Åsane (Eurosport Norge)

14. mars kl. 15.30: Florø – Tromsdalen (Eurosport Norge)

14. mars kl. 18.00: Viking – Ranheim (Eurosport Norge)

16. mars kl. 17.00: Brann – Haugesund (Eurosport Norge)