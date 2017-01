Levanger med knepen seier mot Steinkjer på Guldbergaunet

Det endte 3-4 da Steinkjer tok imot Levanger til årets første treningskamp.

Begge lag fikk muligheten til å teste nye spillere og nye konstellasjoner i kampen som ble preget av å være tidlig i sesongoppkjøringen.

Flere nye fjes

Steinkjer, som har utfordringer i midtforsvaret etter at Ove Holmen meldte overgang til Inderøy og Martin Berdal ser ut til å forsvinne, startet med en relativt uprøvd backfirer, med Oskar Bratberg, David Belsvik, Johan Iversen og Thomas Breistrand. Sistnevnte har spilt for Namsos, men er høyaktuell for en overgang til Steinkjer.

Levanger, som ikke stilte med sine aller beste i treningskampen, hadde mange nye fjes i startoppstillingen. Unggutten Elias Holmlimo startet i mål, mens ferske spillere som Andreas Wrele, Jonathan Lein Valberg, Horenus Taddese, Kim Robert Nygård og Oskar Hynne alle fikk prøve seg fra start.

Begge lag kjørte på sedvanlig vis mange bytter utover i kampen.

Flere herlige lokaloppgjør i første kvalikrunde i NM Rørvik møter Steinkjer, Vuku tar imot Namsos, mens Verdal reiser til Buvik.

Målrikt

Steinkjer gikk opp i 1-0 etter 25 minutter etter en scoring av Eirik Nordseth, som har kommet tilbake etter oppholdet i Stjørdals-Blink i fjor høst. Thomas Sivertsen, som ble hentet fra Steinkjer til Levanger i august i fjor, utlignet for bortelaget like etter.

Petter Kristian Dahl sendte SFK tilbake i ledelsen fem minutter før pause, men Eddy Kachatrjan sørget for at det sto 2-2 halvveis.

Kim Robert Nygård, som ble hentet fra Egersund i vinter, ordnet 2-3 like etter pause, før SFK-kaptein Rune Ertsås utlignet etter drøye timen. Horenus Taddese, unggutten som kom fra Verdal, også han i vinter, sørget for at Levanger stakk av med seieren.