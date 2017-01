Erik Tønne nærmer seg Levanger

Som Trønder-Avisa skrev for to uker siden, er 25-årige Erik Tønne Levangers førstevalg som ny venstreback.

Sportssjef Andreas Holmberg i LFK bekreftet den gang interessen, mens Tønne selv var positiv til en overgang til nordtrønderklubben.

Medisinsk test denne uka

Etter det Trønder-Avisa forstår skal partene nå være enige, og Tønne skal være på plass for medisinsk test og signering i løpet av denne uka.

– Det har vi ingen kommentar til, sier Holmberg, som sa følgende om venstrebacken for to uker siden:

– Tønne er en trøndersk spiller som selvsagt er interessant for oss.

LFK eneste reelle alternativ

Tønne spilte fast for Fredrikstad i 1. divisjon i 2016, men takket på nyåret nei til å fortsette i klubben.

25-åringen fra Trondheim, som i tillegg til Fredrikstad har spilt for Nardo, Rosenborg, Strindheim, Sheffield United, York, HamKam, Sandnes Ulf og Bodø/Glimt, har tidligere antydet at han er åpen for å gjøre trønder av seg igjen, og at Levanger er det eneste reelle alternative for hans del på nåværende tidspunkt.