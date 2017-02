Svensson-debut på TV

Den nederlandske eliteserien har blitt langt mer interessant for norske fotballfans den siste måneden.

10. januar ble Martin Ødegaard hentet til Heerenveen på lån fra Real Madrid, 30. januar ble Jonas Svensson kjøpt av AZ Alkmaar, mens Vajebah Sakor, som attpåtil er søskenbarnet til Svensson, ble hentet på lån til Willem II fra Juventus påfølgende dag.

I tillegg er nordmennene Morten Thorsby, Dennis Johnsen (begge Heerenveen) og Alexander Sørloth (Groningen) alle i Nederland fra før.

Flere kjentfolk

– Det har blitt en del nå, og det er jo kult. Det er et lite land med små avstander, så jeg regner med at det blir muligheter for å treffe både Vajebah og Alexander, som jeg selvfølgelig kjenner godt, sier Svensson.

Vajebah Sakor (20) er stortalentet som debuterte allerede som 15-åring for Asker i 1. divisjon. I 2013 signerte han for den italienske storklubben Juventus, og har stort sett vært på lån i ulike klubber siden da. I fjor spilte han for Vålerenga, nå skal han altså spille for nederlandske Willem II. Slektskapet med verdalingen kommer gjennom at han er fostersønn til Svenssons onkel Aksel Svensson.

Alexander Sørloth (21) signerte for Groningen før 2016-sesongen. RBK-produktet leverte solid på utlån til Bodø/Glimt i 2015, og mange mente Rosenborg burde satse på ham på spissplass. Han valgte i stedet Groningen, hvor han særlig den siste måneden har etablert seg som fast innslag i førsteelleveren til laget som ligger midt på tabellen i Æresdivisjonen.

Nært forestående debut

For Jonas Svenssons del er AZ-debuten nært forestående. 23-åringen trente kun alternativt den første uka i Nederland, men har vært i full trening med laget siden tirsdag denne uka.

Målet, ifølge manager John van den Brom, er at verdalingen skal få spilletid kommende helg, slik at han har noen minutter i beina til møtet med Lyon. Da er nemlig den svenske høyrebacken Mattias Johansson suspendert, og tanken er at Svensson skal spille fra start i den viktige Europa-kampen.

Sender helgas kamp

Inntoget av de norske spillerne gjør ligaen mer interessant også her til lands, derfor har også rettighetshaver Viasat i større grad begynt å sende kamper fra Nederland.

Sportssjef Anne Tufte i MTG, som eier Viasat, bekrefter at helgas kamp mellom Heerenveen og AZ Alkmaar sendes direkte på nettkanalen Viaplay. Utover det kan hun ikke gi noen lovnader rundt kommende kamper med Jonas Svensson involvert.

– Vi har tidligere sendt kamper fra Æresdivisjonen med lag som spiller Champions League når dette har vært mulig i henhold til programmering av våre kanaler. Vi har valgt å vise flere Heerenveen-kamper etter at Ødegaard signerte for klubben og vurderer interessen rundt kamper fra denne ligaen fortløpende, skriver Tufte i en epost til Trønder-Avisa.

AZ er ikke med i Mesterligaen, men er til gjengjeld fortsatt med i Europaligaen, hvor de møter Lyon i den første kampen av første utslagsrunde torsdag neste uke. Disse rettighetene er det Discovery/Eurosport som sitter på, men det har ikke lyktes Trønder-Avisa i å få klarhet i om kampene mot Lyon sendes på norsk TV.

PS: Onsdag ble det klart at manager van den Brom forlenger kontrakten med AZ fram til sommeren 2018. Det er gode nyheter for Svensson, en spiller manageren har sagt han virkelig ønsker å satse på.

Vi har besøkt Svensson i Nederland: