Victor Diaz Barrera er ferdig i Levanger

Onsdag ettermiddag kom Levanger Fotballklubb til La Manga. Victor Diaz Barrera (21) var ikke inkludert i troppen som den kommende uka skal finpusse formen før seriestart i 1. divisjon.

Den spanske midtstopperen takket nemlig for seg på mandagens trening - og flytter nå hjem til Barcelona.

Ble nummer fem i rekka

Det bekrefter LFK-trener Magnus Powell overfor Trønder-Avisa.

Spanjolen, som aldri har klart å komme seg hundre prosent etter den alvorlige korsbåndsskaden han pådro seg i en cupkamp mot Rødde i mai 2015, var nummer fem i rekka av midtstoppere i klubben, og fikk tillatelse til å avgjøre sin egen framtid.

– Han fikk velge selv. Men vi måtte være ærlige med ham, og da vi hentet Jonathan (Lein Valberg), ble Victor skjøvet enda lengre bak i rekka. Derfor valgte han å reise hjem. Det er synd for klubben, men vi har full forståelse for valget og håper det er en bra løsning for ham, sier Powell.

Det var også snakk om utlån, blant annet til Steinkjer, men 21-åringen ønsket å reise hjem.

De fire stopperne i LFKs A-stall kommende sesong er Per Verner Rønning, Tom Erik Nordberg og Espen Hammer Berger, i tillegg til unggutten Valberg, som kom fra Neset i vinter.

11 kamper totalt

Victor Diaz Barrera kom til Levanger sammen med kompisen Adria Mateo Lopez sommeren 2014, som følge av LFKs samarbeid med Barcelona-klubben CF Damm.

Midtstopperen noterte seg for åtte kamper på høsten 2014, men har kun tre obligatoriske kamper de siste to sesongene som følge av kneskaden i mai 2015.

Siste nytt fra La Manga: