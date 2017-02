Per Joar Hansen blir assistenttrener for det norske fotballandslaget

Det bekrefter Norges Fotballforbund tirsdag.

Stjørdalingen signerte kontrakten med NFF tirsdag.

Tillitserklæring

– For meg var det en stor tillitserklæring å bli spurt av Lars og Nils Johan om å bli med på laget og assistere Lars i hans nye jobb. Dette er en spennende utfordring som det hadde vært svært vanskelig å takke nei til. Jeg ser frem til å jobbe med Lars og dra lærdom av hans vanvittige erfaring og kompetanse. Han er en av Europas mest suksessrike landslagstrenere, og jeg gleder meg til å se hva vi kan gjøre sammen med Norge, sier Hansen til fotball.no.

– Jeg kjenner Perry fra hans tid i Sverige, og jeg er veldig glad for at vi nå har landet på denne løsningen. Han er en assistenttrener som vil passe meg bra, hans personlighet er ikke så lik min og det blir bra for dynamikken i gruppen. Det har også vært veldig viktig for meg å få inn en norsk assistenttrener, som kjenner norsk fotball og den norske kulturen bedre enn meg, sier landslagssjef Lars Lagerbäck til NFF.

Toppfotballsjef Nils Johan Semb sier at spillerobservasjoner i både inn- og utland blir blant Hansens viktigste oppgaver.

– Vi har fått et sterkt team som kjenner hverandre fra før, og som jeg er trygg på vil utfylle hverandre godt. NFF er svært tilfreds med trenerapparatet vi har fått på plass på herrelandslaget, sier Semb.

U21-suksess

Hansen hadde stor suksess med det norske U21-landslaget for noen sesonger tilbake. Han sto i 2012 bak bragden som førte laget til EM-sluttspillet påfølgende år, en bragd som gjorde at han tok over Rosenborg i desember 2012. Sommeren 2014 fikk han sparken i RBK, og har siden vært uten trenerjobb.

Men den rutinerte 51-åringen har på ingen måte vært arbeidsledig. Siden RBK-exiten har han brukt mye tid på å få innblikk i andre fotballkulturer. På oppdrag fra Norsk Toppfotballsenter besøkte nemlig Perry 16 europeiske klubber, samt det islandske fotballforbundet, for å kartlegge hvordan norsk fotball ligger an sammenlignet med andre nasjoner. I fjor høst leverte han sin rapport, og startet med det en massiv fotballdebatt.

I kjølvannet av reisen og rapporten ble det heftige diskusjoner mellom Per Joar Hansen og Norges Fotballforbund, først og fremst ved talentsjef Håkon Grøttland. Særlig debatten rundt såkalt topping i barnefotballen skilte partene. Hansen tok til orde for større differensering i ung alder, mens Grøttland var sterkt imot en slik praksis.

– Debatten ikke et hinder

Da Trønder-Avisa lanserte stjørdalingen som kandidat til assistenttrenerjobben i begynnelsen av februar, utelukket han at diskusjonene ville være et hinder for en eventuell NFF-jobb:

– Alle som kjenner meg vet at jeg sier hva jeg mener og at jeg ikke er så opptatt av å gjøre meg populær. Jeg kom med min mening med ett mål for øye; nemlig å gjøre norsk fotball bedre. Jeg gjør ikke det jeg gjør for å jakte jobber og posisjonere meg. Jeg tror ikke noen holder det imot meg, men det er heller ikke noe jeg orker å bruke noe energi på, sa Per Joar Hansen den gangen.

Fire gode grunner

I saken fra tidligere i februar trakk Trønder-Avisa fram følgende fire punkter til hvorfor Per Joar Hansen ville være en god kandidat til jobben:

• God kjemi med Lagerbäck

• Suksess med U21-landslaget

• Hentet inspirasjon fra utlandet

• Norsk trener som kjenner spillerne

Norges Fotballforbund har fått mye ros for at de har klart å lande Lars Lagerbäck som landslagssjef. Svensken er som en landslagsekspert å regne, og har ledet tre landslag i til sammen sju sluttspill, sist med Island i EM i 2016, hvor han og laget trollbandt en hel fotballverden. Norge har kommet skeivt ut i kvalifiseringen til VM 2018, men Perry er ikke i tvil om at Lagerbäck er riktig mann for jobben. Stjørdalingen har selv en god relasjon til Lagerbäck:

– «Lasse» er først og fremst en god kollega og en faglig sterk fotballtrener. Jeg lærte ham å kjenne da jeg var trener i Sundsvall. Han er fra det området, og kom innom på trening de gangene det passet sånn. Vi diskuterte mye norsk og svensk fotball, og jeg har truffet ham en god del rundt omkring etter det, sa Hansen.

Dårlig start på kvaliken

Nå skal Lagerbäck og Hansen forsøke å få skikk på et norsk landslag som har slitt de siste årene. Norge står med kun tre poeng etter fire kamper i VM-kvalifiseringen. Seieren kom hjemme mot San Marino, mens det har blitt tap hjemme mot Tyskland og borte mot Azerbajdsjan og Tsjekkia.

26. mars venter Nord-Irland på bortebane.