LFK åpner for å selge stadionnavnet på Moan

Levanger Fotballklubb går snart inn i sin tredje strake sesong på nivå to i norsk fotball. Laget har stabilisert seg i 1. divisjon, men driver fortsatt på et relativt lite budsjett sammenlignet med mange andre klubber på samme nivå.

Daglig leder Hroar Stjernen er mannen som jobber med å få inn pengene som skal til for å drive en toppklubb i Nord-Trøndelag, og har mål om å få inn mellom 5,5 og 5,8 millioner kroner i sponsorpenger i 2017, i et budsjett på totalt 14 millioner kroner. I fjor fikk klubben inn 5,1 millioner i sponsorkroner.

Kommunen godtar salg av stadionnavn

Stjernen erkjenner at det er utfordrende å få enda mer ut av det lokale næringslivet, men håper nyoppussede Levanger Fritidspark Moan kan hjelpe klubben til å få inn ekstra midler. Nå åpner nemlig LFK-lederen for at en kommersiell aktør kan få kjøpe stadionnavnet.

– Det er noe vi har jobbet med i vinter, og som vi fortsatt håper å få på plass. Det gjør at vi har litt mer å selge sammenlignet med i fjor, sier Hroar Stjernen, som bekrefter at Levanger kommune har gitt klubben mulighet til å selge navnet.

– Men kommunen, og vi, ønsker en langsiktig avtale på dette, gjerne en femårsavtale. Kanskje kan det være snakk om en toårsavtale nå fra starten av, i og med at stadion fortsatt er relativt halvferdig, fortsetter Stjernen.

Sparebank 1 SMN forlenger

Nye muligheter for inntjening, samt at Levanger nå skal være et bedre merkenavn enn for ett og to år siden, gjør at LFKs daglig leder har tro på at han skal komme i mål med sponsorbudsjettet for 2017.

Onsdag falt én av brikkene på plass, da Sparebank 1 SMN forlenget deres avtale med klubben. Banken har vært en viktig samarbeidspartner for klubben siden oppstarten i 1996, og vil også i 2017 ha status som en av hovedsamarbeidspartnerne til klubben.

– Vi er veldig fornøyd med at Sparebank1 SMN er med på laget også denne sesongen. Banken er en samarbeidspartner som vi kan snakke med underveis, noe vi setter pris på, sier Hroar Stjernen.

Banken roser LFK

– Vi er veldig glade for det samarbeidet vi har med LFK. Det er et miljø som har jobbet godt og hardt over tid og som har lyktes med det. De har jobbet på en nøktern måte og det er mange klubber som kan ta seg en tur til Levanger og lære hvordan man kan skape sportslige resultater innenfor ganske tøffe rammer. Vi syns Levanger står for en utvikling som har vært riktig, viktig og spennende, og LFK er et flaggskip i denne regionen, sier Eli Arnstad, som representerte banken sammen med Olav Salater på Moan onsdag.

– Vi har både ansatte og kunder som er engasjerte i Levanger Fotballklubb. Når klubben lykkes, på flere områder, er det noe vi legger merke til. Da er det ekstra artig å være med som en god samarbeidspartner. Det er vi stolte over, sier Salater, banksjef for Levanger, Verdal og Frosta.

Avtalen er todelt: Både en ren sponsordel og en bit som går på utviklingsarbeid i klubben. Avtalen skal etter det Trønder-Avisa kjenner til ha en ramme på rundt en halv million kroner.

Vil ha inn ytterligere to store

Hroar Stjernen opplyser at det fortsatt jobbes med å få inn to hovedsamarbeidspartnere.

– Det er et tøft marked, men det er god tid til seriestart, og vi har tro på at vi skal nå målene, sier Stjernen.

PS: Ifølge årsmeldingen gikk Levanger Fotballklubb med et underskudd på drøye 125.000 kroner i 2016.