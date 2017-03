Jonas Svensson og AZ klar for cupfinale etter semifinaledrama

AZ Alkmaar er klar for den nederlandske cupfinalen etterå ha slått Cambuur i semifinalen hjemme i Alkmaar torsdag kveld.

Semien mot laget fra nivå to ble imidlertid langt tøffere enn ventet. Det sto 0-0 både etter full tid og etter ekstraomgangene, men AZ trakk det lengste strået i straffesparkkonkurransen og vant til slutt 3-2.

Svensson på benken

Jonas Svensson, som debuterte for sin nye klubb mot Zwolle søndag, var som antatt henvist til benken i cupkampen. Der ble han sittende hele kampen.

1-1-kampen mot Zwolle var hans første kamp på tre måneder, og det er ventet at klubben vil gi verdalingen en rolig introduksjon til førstelaget.

Kan kopiere Henriksen

23-åringen kan like fullt bli cupmester i sin første sesong i AZ-skjorta. Den nederlandske cupen henger høyt, og AZ har vunnet den ved fire anledninger: 1978, 1981, 1982 og 2013.

Den siste cupseieren var for øvrig Markus Henriksens første i AZ etter overgangen til Rosenborg.

– Det hadde vært artig å kopiere Markus. Han har snakket mye om den cupseieren, og det er ingen tvil om at cupen betyr mye her, sa Svensson til Trønder-Avisa like etter at han signerte for klubben.