Eddi med solid debut da Norge åpnet EM med tap mot England

Norge tapte mot 1-3 mot England i åpningskampen i G17-EM i Kroatia torsdag.

Nordmennene scoret det første målet, men et England anført av det strålende Manchester City-talentet Jaden Sancho snudde til en komfortabel og fortjent tomålsseier.

Tagseth inn til pause

Et selvmål etter en corner sørget for Norge-ledelse etter åtte minutter, før Liverpool-spiller Rhian Brewster utlignet bare to minutter senere. Samme mann snudde til 2-1 fem minutter før pause, før Phil Foden fra Manchester City trygget seieren for engelskmennene like før slutt. Fodens lagkamerat Jaden Sancho var likevel den mest blendende hos Norges motstanderlag, med herlig teknikk, driv og to gode målgivende pasninger.

Edvard Sandvik Tagseth (16) fra Frosta, som er eneste 2001-modell i Norge-troppen, kom inn til pause på stillinga 2-1 til England. Det var hans første kamp for G17-landslaget.

Norges yngstemann gjorde et meget positivt innhopp på kanten, og det er god grunn til å forvente mer spilletid videre i turneringen for Neset-spilleren som blir Liverpool-eiendom fra og med kommende sommer.

Nederland neste

Nederland og Ukraina er de to øvrige lagene i gruppa, hvor to av fire lag går videre til kvartfinale.

Nederlenderne åpnet med 1-0-seier over Ukraina torsdag. Nederland er Norges neste motstandere. Den kampen spilles søndag. Deretter venter Ukraina onsdag neste uke.