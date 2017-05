Opprykksfavorittene Blink fikk juling i Trondheim

Stjørdalingene er soleklare favoritter til opprykk fra 3. divisjon avdeling 5. Lørdag ble imidlertid Blink slått med knusende sifre av Strindheim i Trondheim.

Sørtrønderne ga seg ikke før det sto 5-1 på resultattavla.

Hønnås utlignet - til ingen nytte

Erlend Flaten sendte hjemmelaget i ledelsen på Ruta Arena etter 27 minutter, før Tom-Rune Hønnås utlignet for gjestene ni minutter senere.

En scoring Eirik Trondsen sørget for at Strindheim gikk til pause med en 2-1-ledelse.

Joachim Olufsen økte til 3-1 ti minutter ut i andre omgang, før sene scoringer av Andreas Bergo Krokbø og Erland Meldal sørget for kalassifre for trondheimslaget til slutt.

Smell etter god start

Stjørdals-Blink åpnet sesongen like solid som forventet, med sju poeng på de tre første kampen. Lørdagens tap er imidlertid en solid ripe i lakken for Are Tronseths mannskap.

Strindheim står nå med seks poeng på fire kamper.

Neste oppgave for Blink er hjemme mot Sverresborg neste søndag.