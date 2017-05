Steinkjer tapte i Molde

Steinkjer tapte 2-3 borte mot Træff i 3. divisjon avdeling 5 lørdag.

SFK står dermed med tre poeng på sesongens fire første kamper.

Slo tilbake

Moldenserne åpnet best og satte inn kampens første mål ved Arne-Amar Kotlica etter åtte minutter. Kun tre minutter senere utlignet Kim Rune Holmvik til 1-1.

Begge lagene fortsatte å skape sjanser, men Træff gikk nok en gang opp i ledelsen da klokka passerte halvtimen. En uheldig Johan Iversen styrte et innlegg inn i eget mål.

Stor sjanse like før slutt

2-1 sto seg også til pause, men like etter sidebyttet svarte gjestene nok en gang. Denne gangen var det midtstopper Daniel Viem som sørget for balanse i regnskapet.

Etter 63 minutter fikk Træff et straffespark som Eskil Rønningen satte i mål.

Begge lag hadde store sjanser også etter 3-2-målet, blant annet et stolpeskudd fra SFKs Thomas Sivertsen på overtid, men kampen ebbet ut med en ettmålsseier til vertene fra Molde.

Holmvik: – Hadde fortjent poeng

– Det er en åpen kamp, men nok en gang slipper vi inn for enkle mål. Dessuten har vi ikke marginene på vår side. Vi kunne godt ha fått et frispark like før de får straffen, og vi blir snytt for en straffe på 1-1 i første omgang. Hadde vi fått den, hadde det selvfølgelig blitt en helt annen kamp, sier målscorer Kim Rune Holmvik etter kampen.

– Det er en skuffet gjeng som sitter på bussen hjem fra Molde nå. Vi føler at vi hadde fortjent minst ett poeng, legger han til.

Begge målscorerne måtte for øvrig forlate banen. Holmvik fikk en kjenning i lysken og gikk ut like før pause, mens Viem fikk en smell og måtte ut ti minutter ut i andre omgang. Sistnevnte ble erstattet av Ove Holmen. Inderøyningen er tilbake i SFK-trøya og ble spilleklar akkurat i tide til kampen.

Ove Holmen vender tilbake til Steinkjer – Det føles veldig bra. Det blir som å komme hjem, sier midtstopperen fra Inderøy.

Verdal neste

Seieren gjør at moldenserne har plukket seks poeng på fire kamper, tre poeng mer enn SFK.

Neste oppgave for Steinkjer er lokaloppgjøret hjemme mot Verdal lørdag neste uke. Verdal møter Orkla borte søndag.