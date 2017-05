Strømmen ranet med seg alle poengene da LFK innviet sin nye stadion

LFK styrte hele kampen, men tapte 0-1 hjemme mot Strømmen søndag kveld.

Det må sies å være et ran uten like, uten at det hjelper på poengfangsten for nordtrønderne.

– Det vil seg ikke. Vi scorer ikke på sjansene våre, så scorer de på det lille de har i første. Så forsvarer de seg godt i andre og gjør det vanskelig for oss, oppsummerer Robert Stene, som ble tatt ut etter 65 minutter i søndagens kamp.

– Vi får det ikke til framover, og da blir det vanskelig å vinne kamper, legger han til.

– Vi scorer ikke mål på trening heller Magnus Powell er usikker på hva som skal til for at Levanger skal begynne å score.

Feite sjanser - men mål feil vei

Kim Robert Nyborg hadde kampens første sjanse da han ut av ingenting fikk avsluttet inne i feltet. Ballen gikk i stanga og ut, noe som skulle vise seg å være representativt for hjemmelaget i denne kampen.

Bare tre minutter senere var Adria Mateo Lopez, som spilte sin beste kamp for sesongen, frampå etter corner. Skuddet fra 18 meter gikk via en Strømmen-spiller og like over mål.

Strømmen fikk en sjanse etter et kvarter da de var på en sjelden visitt på LFKs banehalvdel. Skuddet fra Ulrich Ness, som erstattet en skadet Steinar Strømnes like før, gikk like utenfor stanga til Julian Faye Lund.

Halvveis ut i første omgang hadde Mateo nye gode forsøk fra distanse, uten at ballen ville inn i Strømmen-målet.

I denne perioden ropte også hjemmelaget på straffespark etter en hands inne i feltet, men dommeren vinket spillet videre.

I stedet var det Strømmen som, totalt mot spillets gang, kunne juble for scoring. Emil Sildnes løp enkelt gjennom forsvaret og satte ballen under Faye Lund - som absolutt kunne ha reddet hjemmelaget i den situasjonen.

– Vi hadde fortjent poeng i dag Hør hva LFKs midtstopperkjempe Tom Erik Nordberg har å si etter tapet mot Strømmen.

Flere muligheter også i andre

Starten på andre omgang ble langt jevnere, før Levanger nok en gang tok grep om kampen. Ti minutter ut i omgangen fikk Jo Sondre Aas en kjempesjanse, men fikk urent treff på ballen og keeper kunne plukke enkelt.

Halvveis ut i andre omgang var Nyborg nok en gang på farten, passerte to spillere inne i feltet, men avslutningen gikk dessverre for hjemmelaget i nettveggen.

Innbytterne Vegard Voll, Horenus Taddese og Andreas Lykke Strand hadde alle sine muligheter til å sikre poeng det siste kvarteret, men heller ikke de lyktes med å få ballen i mål for Levanger, som dermed står tomhendte igjen etter en spillemessig solid prestasjon hjemme mot et godt lag.

