Se – en LFK-spiss som scorer!

LFK har slitt med å finne nettmaskene i starten av sesongen. Mot Strømmen sist produserte laget sjanse på sjanse, uten å lykkes. 0-1-tapet på Moan gjør at laget står med kun fire poeng på seks kamper – og svake 5-7 i målforskjell.

– Vi scorer ikke mål på trening heller Magnus Powell er usikker på hva som skal til for at Levanger skal begynne å score.

Ekte hat trick på sju minutter

Nyervervelsen Aniekpeno Udoh, som er på lån fra Viking, sonet karantene mot Strømmen sist, og var derfor med da Levanger-2 møtte Stjørdals-Blink-2 til dyst på Moan i mandagens 4.-divisjonsoppgjør.

Det endte med en knusende 10-1-seier til Levanger, som vartet opp med et meget godt lag. Fra A-stallen stilte Andreas Wrele, Pål Aamodt, Ola Husby, Vegard Voll, Horenus Taddese, Andreas Lykke Strand – og Aniekpeno Udoh.

Sistnevnte viste at iallfall han er sulten på mål – og vartet like godt opp med fire scoringer, inkludert et ekte hat trick på sju minutter i første omgang.

Mats Risto Kippe, Taddese, Martin Vamnes Enge, Lykke Strand, Voll og Husby scoret de øvrige målene i storseieren. Alexander Nynes scoret for Stjørdals-Blink, som faktisk ledet 1-0 etter ni minutter. Steinar Ranheim, Snorre Bakken Aas, Sindre Haarberg, Sander Opheim og Mosa Doboyou (som kom fra Levanger i vinter) stilte i likhet med Nynes fra A-stallen til Blink.

Glimrende start av Namsos

Etter fire serierunder topper Namsos tabellen med full pott, etter seiere over Blink-2, Charlottenlund, Rørvik og Vuku.

Bak dem følger Nardo-2 og Kvik. Levanger-2 ligger på femteplass med fem poeng, mens Stjørdals-Blink ligger under streken med tre poeng.

Tre poeng har også Vuku og Rørvik (én kamp mindre spilt), som ligger rett over streken.