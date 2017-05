Målløst i lokaloppgjøret mellom SFK og Verdal

Det endte 0-0 mellom Steinkjer og Verdal i lørdagens lokaloppgjør.

Uavgjort var rettferdig målt ut ifra sjanser og spill, selv om begge lag kunne og burde ha funnet nettmaskene i løpet av kampen.

Gode perioder for begge lag

Steinkjer åpnet best de første ti minuttene og skapte to meget gode muligheter tidlig i kampen. Maciej Raniowski leverte en mesterlig redning da Thomas Sivertsen curlet et frispark over muren og ned keeperens venstre hjørne. På den påfølgende corneren headet Daniel Viem til Eirik Nordseth - som headet ballen over mål for halvannen meter. En gigasjanse for spillereren som, i tillegg til å fylle 27 år lørdag, gjorde en glimrende jobb i sin første hele kamp som omskolert midtstopper.

Det var nødvendig, for etter den gode SFK-åpningen, tok Verdal over. Even Følstad Pedersen serverte Hans Kristian Nordvoll etter et kvarter, men Verdal-kapteinen fikk ikke skuddet på mål. Gjestene fortsatte å produsere sjanser, og etter en halvtime var Sigurd Røstad Olsen svært nær. Nok et godt innlegg fra Følstad Pedersen fant panna til Olsen. Headingen var god, men SFK-keeper Erik Holmen Ekrem fikk ei hånd på ballen og slo den via stanga og ut til corner.

Kampen roet seg noe etter det, og lagene gikk til pause på stillinga 0-0.

Vanvittig Verdal-sjanse kvarteret før slutt

Steinkjer startet best igjen etter hvilen, og satte nok en gang press på bortelaget. Både Andreas Granhus og Rune Ertsås noterte seg for gode sjanser det første kvarteret i andre omgang, uten å lykkes med å få ballen i mål.

Deretter kjempet Verdal seg inn i kampen igjen, og lagene bydde på herlig intensitet og flere nesten-muligheter i midten av omgangen. Felles for de fleste var at manglende kvalitet i de avgjørende situasjonene ødela.

Den aller største sjansen kom etter 77 minutter, da Daniel Viem feilberegnet en ball i bakrom. Det sendte Adrian Krysian gjennom alene med Ekrem. Polakken var kald og rolig, chippet over keeper, men uheldigvis for bortelaget også over mål.

Ikke vunnet på 17 år

De siste ti minuttene roet kampen seg nok en gang, og kampen ebbet ut med 0-0.

Dermed står Verdal med åtte poeng på de første fem kampene, mens Steinkjer har fire.

Verdalingene står fortsatt uten seier på Guldbergaunet siden år 2000.

SE HØYDEPUNKTER OG REAKSJONER FRA KAMPEN HER: