Edvard fra Frosta har signert med stjerneagent

Jim Solbakken er Edvard Sandvik Tagseths nye agent. Det ble klart mandag denne uka.

Den profilerte fotballagenten fra Møre har store navn som Joshua King, Håvard Nordtveit, Mats Møller Dæhli og Magnus Wolff Eikrem, for å nevne noen, i stallen. Han var også agent for Ole Gunnar Solskjær da han var i Manchester United, og har samarbeidet tett med dagens Molde-manager på mange områder i årene etter.

Flytter til Liverpool i sommer

Nå skal han altså sørge for at 16-åringen fra Frosta får en best mulig start på sin nye fotballtilværelse.

Edvard Sandvik Tagseth fra lille Neset Fotballklubb i Nord-Trøndelag har opplevd mer enn de fleste på hans alder de siste par årene, men karrieren til fotballtalentet er bare i startfasen.

16-åringen, som imponerte for Norge da han var med som yngstemann i U17-EM i Kroatia nylig, signerte en prekontrakt med Liverpool for snart to år siden, men flytter og knytter seg til U18-gruppa til toppklubben først i sommer. Den ledes for øvrig av Tagseths helt, Liverpool-legenden Steven Gerrard.

I sommer vil frostingen signere en såkalt akademikontrakt som strekker seg over to år. Når han fyller 17 år kan han imidlertid bli signert på proffkontrakt. I Tagseths tilfelle er det 23 januar 2018.

Familien til frostingen ønsket i denne fasen av karrieren å knytte seg til noen med solid kunnskap om denne delen av fotballen, og ble raskt enige med Jim Solbakken om at han skal representere unggutten.

Møttes under EM i Kroatia

Partene møttes under mesterskapet i Kroatia tidligere i måneden, og selve avtalen med undertegnet på Frosta mandag denne uka.

– Vi trenger noen som kan noe med dette til å hjelpe oss. Edvard er tidlig i karrieren, og alt dette er nytt for oss. Det er mye som skjer rundt Edvard, og vi er veldig fornøyd med at Jim vil være med og legge løpet for hans videre utvikling. Han er også godt kjent med det engelske systemet. Vi mener Edvard er i de beste hender. Det er ikke mange forunt å få Jim med på laget, uttaler familien til Trønder-Avisa.

Solbakken hadde egentlig sluttet med slike oppdrag – så dukket Tagseth opp – Jeg hadde ikke planer om å gjøre det på denne måten mer, men for helt spesielle talenter kan dette være veien.

– Ekstremt spennende

Jim Solbakken ser fram til å samarbeide med 16-åringen og familien.

– Edvard er ekstremt spennende. Han skal ut på en reise som blir veldig kjekk, men også knalltøff. Han trenger en med min erfaring, og dette er noe jeg har gjort mange ganger før, med spillere som King, Eikrem og Dæhli. Er det noe jeg kan, så er det dette, og jeg ser fram til å følge opp Edvard og bidra til at han får en best mulig utvikling.

– Det vil komme utfordringer, ups and downs, derfor er det viktig at vi som er rundt ham guider ham gjennom de første årene på en god og trygg måte. Vi skal legge til rette for at Edvard kan bli den fotballspilleren han drømmer om å bli, sier Jim Solbakken til Trønder-Avisa.

