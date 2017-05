Skrekkelig selvmål ødela for Levanger mot Ranheim

Det ble verken fyrverkeri eller festfotball da Levanger og Ranheim møttes til trøndersk duell på fotballens nasjonaldag 16. mai.

LFK så ut til å stikke av med alle tre poengene mot laget som kom til Moan som serieledere, men et selvmål like før slutt sørget for 1-1 i lokaloppgjøret.

Nyborg-scoring

Kim Robert Nyborg satte inn kampens første mål halvveis i første omgang. Aniekpeno Udoh holdt mesterlig på ballen nede ved dødlinja, kriget unna et par-tre Ranheim-spillere og slo ut til Adria Mateo Lopez ute på 16-meteren. Spanjolen spilte ballen mellom back og stopper til Nyborg som kontrollert satte ballen forbi keeper Even Barli.

LFK hadde kampens første store sjanse, signert to tidligere Ranheim-spillere. Robert Stene fikk to meget gode muligheter fra kort hold etter corner åtte minutter ut i første omgang. Barli reddet begge ganger, før Jo Sondre Aas dunket ballen i tverrligger og ut.

Aslak Witry prøvde seg fra distanse etter et kvarter, men skuddet barberte stolpen til Julian Faye Lund i LFK-målet.

Like før pause traff lagkompis Torgil Giertsen langt bedre. Frisparket fra kantspilleren gikk rett i stanga og ut. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 1-0.

Selvmål ødela

Det så også ut til å bli sluttresultatet, men et komisk selvmål ti minutter før slutt ødela for hjemmelaget.

Bent Sørmo var helt upresset, men klarte likevel å rote ballen i eget mål.

Witry fikk en stor sjanse til å avgjøre til bortelagets fordel helt på tampen, men Pål Aamodt reddet mesterlig på streken.

Robert Stene hadde muligheten til å avgjøre på dødball like før slutt, men traff verken på frisparket eller på den påfølgende corneren.

Dermed endte det med 1-1 - Levangers femte uavgjort på åtte runder. Ranheim er fortsatt ubeseiret, med 5-3-0.

Vi kommer tilbake med reaksjoner og høydepunkter fra Moan.

VI FULGTE KAMPEN DIREKTE