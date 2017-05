Levanger har statistikken på sin side mot Fredrikstad

Både Levanger og Fredrikstad trenger sårt en trepoenger når lagene møtes til dyst på Moan søndag kveld.

Følg kampen direkte fra klokka 17.00 i denne saken. Kampstart er 18.00.

Står uten seier

Laget fra plankebyen er ikke det det en gang var. FFK berget med et nødskrik i 1. divisjon i fjor, og befinner seg under nedrykksstreken når åtte runder er unnagjort av årets sesong.

Laget står uten seier; fire har endt uavgjort, fire med tap.

Uten seier er FFK også mot søndagens motstander LFK. Nordtrønderne vant begge oppgjørene i fjor (3-2 borte i serieåpningen og 1-0 hjemme), mens det ble 2-2 borte og 4-1 hjemme i Levangers debut-sesong i 1. divisjon året før.

LFK står i år med åtte poeng, etter én seier og fem uavgjort, og trenger en seier for å komme ordentlig gang med sesongen.

Stene og Tønne mot gamle kjente

LFK-trener Magnus Powell har varslet endringer foran oppgjøret. Han er ikke fornøyd med angrepsspillet, og mener spissene truer for lite bakrom. Etter 1-1 mot Ranheim bekreftet han at det ville komme endringer, og at Robert Stene og Aniekpeno Udoh ikke kommer til å danne spissduo.

Stene møter for øvrig gamle lagkamerater i Fredrikstad, klubben han spilte for i sesongene 2012 til 2014. I fjor dunket han inn intet mindre enn fire mål da hans Ranheim knuste FFK hele 7-1 på bortebane i fjor høst.

Også Levanger-kaptein Erik Tønne, som er tilbake etter karantene, har fartstid i Fredrikstad. 25-åringen ble hentet fra nettopp FFK i vinter, etter én sesong i klubben.