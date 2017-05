Levanger kjørte over Fredrikstad på Moan

De offensive grepene til Magnus Powell satt som et skudd. Med Jo Sondre Aas og Robert Stene som nykomponert spissduo løsnet det for fullt for Levanger på Moan.

Bedre bevegelser, mer ettertrykk og bedre presisjon sørget for en sterk, knusende og meget fortjent 3-1-seier over Fredrikstad søndag kveld.

Dobbel på ett minutt

Levanger var best fra start og styrte kampen i samfulle 90 minutter. Hjemmelaget skapte flere brukbare muligheter, før belønningen kom dobbelt opp i løpet av ett minutt. Etter 37 minutter kom en frisk Marcus Astvald til avslutning inne i boksen. Skuddet ble reddet av Håvar Grøntvedt Jenssen i FFK-buret, men sisteskansen slo ballen i beina på Robert Stene, som snublet inn 1-0 mot klubben han spilte for fra 2012 til 2014.

Bare minuttet senere doblet Jo Sondre Aas ledelsen. Erik Tønne spilte opp spissen, som danset seg forbi både forsvarere og keeper før han sendte ballen i mål.

Sterk kamp av ungguttene

Levanger fortsatte å kjøre kampen i andre omgang, og etter drøye timen var Stene på farten igjen. Astvald var nok en gang tilrettelegger for veteranen, som denne gangen headet ballen i mål fra kloss hold.

Hjemmelaget skapte flere gode muligheter i løpet av kampen, men sier seg nok uansett godt fornøyd med uttellingen. Gjestene fra Fredrikstad kom til svært få sjanser, men de to store de fikk, tok Julian Faye Lund i LFK-buret seg mesterlig av. En liten skamplett kom likevel på overtid, da dårlig kommunikasjon mellom keeper og forsvar forærte Mouhamadou Ndiaye en redusering til 3-1.

En annen unggutt, Horenus Taddese, gjorde sakene sine meget godt da han fikk tillit fra start på sentral midtbane. Unggutten fra Verdal, som fyller 19 år mandag, leverte en strålende søknad for mer spill. Han holdt på å krone en god kamp med en fabelaktig avslutning kvarteret for slutt. Dessverre for ham hamret ballen i tverrligger og over.

Fredrikstad fortsatt uten seier

Seieren gjør at Levanger står med elleve poeng på ni kamper, mens Fredrikstad fortsatt står uten seier.

Laget har fire poeng på ni kamper og ligger nederst.