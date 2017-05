Slik gikk cuprunden

Onsdag kveld bød på flere interessante oppgjør i cupens andre runde sett med nordtrønderske øyne.

Slik endte det:

Levanger enkelt og greit videre

LFK hadde en på papiret enkel oppgave borte mot Mosjøen, bunnlaget i 3. divisjon avdeling 5.

Nordtrønderne la ned en profesjonell jobb og vant til slutt komfortabelt, ifølge rapportene fra vår utsendte duo Tormod Lingeberg og Steinar Kvarme.

Jo Sondre Aas sendte gjestene i ledelsen etter 13 minutter, før Andreas Lykke Strand doblet ti minutter før pause etter fint forarbeid av Pål Aamodt.

De to ungguttene fortsatte å levere i andre omgang. Ti minutter etter sidebyttet la Aamodt inn til Lykke Strand. Avslutningen gikk rett på keeper denne gangen, men Aniekpeno Udoh var på plass på returen og pirket inn 0-3.

Halvveis ut i omgangen var duoen nok en gang på farten. Samme oppskrift: Forarbeid fra Aamodt, avslutning fra Lykke Strand, og denne gang i mål. 0-4.

Like før slutt kom Adria Mateo Lopez inn - og ville være med på moroa. Han brukte et lite minutt før han stjal ballen på midten, avanserte og sendte ballen kontrollert og vakkert i lengste kryss.

Dårlig start for heroisk Verdal

På Verdal stadion fikk hjemmelaget en verst mulig start da eliteserielaget Kristiansund satte ballen i mål før tre minutter var spilt, signert Rocky Lekaj.

Verdal kom seg mye bedre med i kampen, og holdt unna helt til halvspilt andre omgang.

Da økte innbytter Benjamin Stokke, den tidligere LFK-yndlingen til 0-2, før scoringer fra Jonas Rønningen og Andreas Hopmark det siste kvarteret fastsatte sluttresultatet til 0-4.

– Jeg er godt fornøyd og veldig stolt over det meste i dag, sier Verdal-trener Nils Petter Austad.

– De slipper for enkelt til på det første målet, da er vi ikke påskrudd. Men fra der og til andremålet syns jeg vi gjør det veldig bra. Vi legger ned en voldsom innsats og gir oss aldri, selv om det ryr inn litt mot slutten, legger han til.

Riksvold og Tromsdal senket Blink

I Trondheim yppet Stjørdals-Blink lenge med formlaget Ranheim, men måtte gi tapt til slutt.

Verdalingen Kim Ove Riksvold sendte hjemmelaget i ledelsen etter et kvarter, men da Sondre Hopmark Stokke utlignet like etter pause, øynet man muligheten for å detonere en aldri så liten cupbombe.

Det ble avverget av en tidligere Blink-spiller. Jakob Tromsdal satte inn 2-1 etter 54 minutter, før Michael Karlsen sikret seieren med 3-1 ti minutter senere.

Storseier for Rosenborg

På Tynset viste resultattavla 1-9 etter kampen. Rosenborg, som stilte et meget sterkt lag, fikk det altså som forventet komfortabelt mot hedmarkingene.

Milan Jevtovic, Birger Meling, Matthias Vilhjalmsson (2), Tore Reginiussen, Anders Konradsen, Mike Jensen, Fredrik Midtsjø og Elba Rashani scoret for gjestene, mens Jørn Ligård sørget for litt hjemmejubel da han reduserte til 1-7 ti minutter før slutt.

Oppsettet for tredje runde offentliggjøres fredag.

