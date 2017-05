Tror på fulle hus på Moan når Rosenborg kommer på besøk

18.30 onsdag er det klart for kampen mellom Levanger og Rosenborg i cupens tredje runde.

Publikumsrekorden på Moan stammer fra nettopp et møte med RBK, i tilsvarende runde i cupen i 2013. Levanger tapte 1-4, men kunne juble for rekordmange 4.630 tilskuere innom portene.

Strengere krav

Så høye tall kan det imidlertid ikke bli onsdag, som følge av strengere krav til anlegg for 1.-divisjonslag. Maksimumskapasiteten er nå 2.400.

– Med full stadion vil det likevel bli en stor, trøndersk fotballfest. Min appell er at alle, sørtrøndere som nordtrøndere, må ta turen til Moan for å fylle opp stadion og lage en kjemperamme, sier Robert Eriksson, styreleder i Levanger Fotballklubb.

– På tide å skrive ny cuphistorie i fylket Steinkjer, Namsos og Nessegutten har alle satt Nord-Trøndelag på kartet i cupsammenheng. Nå håper Robert Eriksson at det er LFKs tur.

Tror på fullt hus

Daglig leder Hroar Stjernen har tro på fullt hus, og anbefaler publikum å kjøpe billetter på forhånd.

– Både fordi vi har tro på at det blir fullt og for at man skal slippe å bruke lang tid i kø like før kampstart, sier Stjernen.