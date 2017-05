Rosenborg møter vinneren av kampen som ble utsatt på grunn av et friidrettsstevne

Rosenborg slo Levanger 4-2 i cupen onsdag, og er klare for fjerde runde.

I onsdagens trekning ble det klart at cupmesterne fra 2015 og 2016 spiller borte mot vinneren av oppgjøret mellom Jerv og Åsane.

Den kampen er utsatt fordi oppgjøret kræsjet med et friidrettsstevne på Levermyr onsdag kveld. Det er fortsatt ikke klart når kampen spilles.

Se hele trekningen nederst i saken.

Bye scoret da Sogndal tapte

13 av 16 kamper ble spilt onsdag kveld.

For Sogndal er cupeventyret over etter at fylkeskollega Florø detonerte en bitteliten cupbombe med 2-1-seier onsdag.

Kampen i Florø var lenge målløs, men da steinkjerbyggen Bendik Bye sendte gjestene fra Eliteserien i ledelsen etter en times spill, så det mest ut til å gå favorittenes vei. Hjemmelaget ville det imidlertid annerledes.

Florø slo tilbake og utlignet ved franske Rashad Muhammed to minutter etterpå, og ytterligere seks minutter deretter ble Monir Benmoussa matchvinner.

– Det var jevnt sjansefattig og jevnt i det meste. Det var nok litt tilfeldigheter som avgjorde, men det var kjekt at det for en gangs skyld gikk vår vei. Det har ikke gjort det for ofte i det siste, sa Florø-trener Terje Rognsø til NTB etter kampslutt.

For Sogndal-kollega Eirik Bakke ble det déjà vu. I 2012 var han på banen da Florø sendte Sogndal ut av cupen med en knusende 3-0-seier.

I trøbbel havnet også eliteseriekollegene Haugesund, Stabæk og Vålerenga, som alle måtte ut i ekstraomganger. Samtlige endte med å berge avansementet.

Slapp med skrekken

På Notodden ga hjemmelaget Stabæk en real kamp om 4.-rundebilletten. Erlend Hustad ordnet ledelse etter 25 minutters spill, men måtte se at gjestene fra Bærum utlignet kun to minutter senere ved Moussa Njie.

Ni minutter før full tid fikk Notodden midtstopper Filip Almström-Tähti utvist etter en tøff takling av en Stabæk-spiller. Med ti mann kjempet telemarkingene seg likevel til ekstraomganger, men der ordnet El-Hadji Ba, Alex Tchuimeni-Nimely og Luc Kassi 4-1-seier for gjestene.

Herman Stengel reddet på sin side dagen for Vålerenga da han fikk kjempetreff ti minutter ut i første ekstraomgang mot Ørn-Horten. Hjemmelaget klarte aldri å reise seg etter den nesestyveren og måtte se cupeventyret ende med 0-1.

Også Haugesund slapp med skrekken. Egersund sendte Viking ut i forrige runde, og matchet også Haugesund i over 100 minutter. Da satte Egersunds polske midtbanespiller Marcel Wawrzynkiewicz ballen i eget mål, før Shuaibu Lalle Ibrahim la på til 2-0 for gjestene. Da hjalp det lite at Sverre Larshus Larsen reduserte på tampen.

Kristiansund slo Ranheim

Kristiansund sto overfor en potensiell snubletråd borte mot Ranheim, men etter en målløs første omgang avgjorde gjestene fra Nordmøre kampen tidlig i annen omgang. Jean Alassane Mendy gjorde 1-0, og Daouda Bamba doblet rett etterpå.

Tidligere LFK-spiller Benjamin Stokke kom inn og spilte de 23 siste minuttene for bortelaget. For Ranheim voktet verdalingen Even Barli som vanlig målet, mens Jakob Tromsdal (Stjørdal) og Kim Ove Riksvold (Verdal) fikk sjansen fra start. Både Karl Morten Eek (Steinkjer) og Mats Lillebo (Stjørdal) kom inn i løpet av andre omgang for sørtrønderne.

Eliteserietreer Sarpsborg hadde tilsvarende små problemer borte mot Kongsvinger. To danske scoringer av Partrik Mortensen og Matti Lund Nielsen før pause sendte KIL ut i en motbakke det ble umulig å forsere. Kampen endte 4-0.

Snuoperasjon av LSK

Thomas Lehne Olsen, Morten Gamst Pedersen og Mikael Ingebrigtsen sørget med hver sin scoring for at Tromsø tok en enkel 3-1-seier i byderbyet mot Fløya, mens Lillestrøm slo tilbake og snudde romeriksoppgjøret mot Ull/Kisa etter å ha kommet under 0-1 tidlig. Scoringer av Bonke Innocent, Simen Rafn, Simen Kind Mikalsen og Ifeanyi Mathew ga plass i 4. runde. Kampen endte 4-2.

Odd tok seg av Fløy med 3-0 etter to mål av Oliver Berg og ett av Stefan Mladenovic.

Brann måtte vente helt til annen omgang var halvspilt på den forløsende scoringen mot Nest-Sotra. To raske mål av svenske Jakob Orlov klarte ikke naboen å svare på.

Brasilianske Marlinhos scoring etter 11 minutter skilte lagene i Aalesunds møte med 2. divisjonsklubben Kjelsås, og sørget for at det ikke ble noen cupsmell i Oslo.

Elverum videre etter straffekonk

Én gikk til straffesparkkonkurranse onsdag kveld:

Elverum vant på straffer borte mot 1.-divisjonskollega Bodø/Glimt, etter 1-1 etter fulltid og 2-2 etter ekstraomganger.

Trekningen for 4. runde i cupen:

Jerv/Åsane - Rosenborg

Lillestrøm - Tromsø

Mjøndalen/Strømsgodset - Brann

Vålerenga - Elverum

Kristiansund - Florø

Stabæk - Aalesund

Haugesund - KFUM/Molde

Sarpsborg - Odd

Kampene skal etter planen spilles 9. august.