Fredrik Midtsjø er likevel med i landslagstroppen

Rosenborg-profilen var utelatt da Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen presenterte landslagstroppen for de kommende kampene mot Tsjekkia og Sverige tidligere i uka.

Fredag kveld ble det klart at Midtsjø likevel blir med, som følge av at Omar Elabdelloui har meldt forfall på grunn av en ryggskade.

Fra før har Per Egil Flo erstattes Martin Linnes fra den opprinnelige troppen.

Gode muligheter for Svensson

Det faktum at både Elabdelloui og Linnes er ute, betyr at Jonas Svensson har svært gode muligheter for spilletid på høyrebacken.

Verdalingen har gjort sakene sine meget godt i sin første (halve) sesong i nederlandske AZ Alkmaar, hvor han har nytt stor tillit siden overgangen i slutten av januar i år.

Nå er det slutt på skyhøye utbetalinger i Verdal-fotballen Verdal har betalt dyrt for gammel moro. Det førte til at dagens spillere måtte gå med på et massivt lønnskutt i forkant av 2017-sesongen.

To hjemmekamper

Norge møter Tsjekkia i VM-kvaliken lørdag 10. juni, før Sverige er motstander i privatlandskamp tre dager senere.

Begge kampene spilles på Ullevaal Stadion.

Hele A-landslagsuttaket:

Rune Almenning Jarstein, Hertha Berlin

Ørjan Håskjold Nyland, FC Ingolstadt 04

Mathias Lønne Dyngeland, Sogndal IL

Fredrik Midtsjø, Rosenborg BK (erstattet Omar Elabdellaoui)

Haitam Aleesami, US Palermo

Even Hovland, FC Nürnberg

Tore Reginiussen, Rosenborg BK

Birger Solberg Meling, Rosenborg BK

Håvard Nordtveit, West Ham United

Jonas Svensson, AZ Alkmaar

Gustav Valsvik, Eintracht Braunschweig

Sander Gard Bolin Berge, KRC Genk

Jo Inge Berget, Malmø FF

Mats Møller Dæhli, FC St Pauli

Mohamed Amine Elyounoussi , FC Basel

Markus Henriksen, Hull City

Stefan Marius Johansen, Fulham FC

Per Egil Flo, Slavia Praha (erstattet Martin Linnes)

Ole Kristian Selnæs, AS Saint Etienne

Anders Trondsen, Sarpsborg 08 Fotballforening

Tarik Elyounoussi, Olympiacos FC

Bjørn Maars Johnsen, Hearts FC

Ohikhuaeme Anthony Omoijuanfo, Stabæk Fotball

Alexander Toft Søderlund, AS Saint Etienne