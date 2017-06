Verdal mistet seieren etter frisparkperle

Det ble ingen optimal start på Vømmøl-festen for verdalingene, som kun klarte 2-2 hjemme mot Mosjøen i 3. divisjon lørdag.

Mosjøen åpnet best, men hjemmelaget hadde mer enn nok sjanser til å sikre seieren til slutt.

Et fantastisk frispark fra gjestene ti minutter før slutt sørget for at lagene fikk med seg ett poeng hver.

Svak start

Det var et tannløst Verdal som befant seg ute på eget kunstgress i store deler av første omgang, og straffen kom i form av et Mosjøen-mål signert Lasse Lien etter 24 minutter.

Hjemmelaget løftet seg litt etter baklengsmålet, men klarte ikke å skape annet enn en sjanse på dødball ved midtstopper Thomas Almli, som headet ballen på oversiden av tverrliggeren og ut.

Lagene gikk til pause på stillingen 0-1, og en misfornøyd Nils Petter Austad gjorde grep umiddelbart. 4-3-3 ble til en offensiv 4-4-2 - og Elias McKellar og Jørgen Haug måtte vike til fordel for Jøran Wass og David Weatherson. Det skulle gi resultater.

Tok grep i pausen

Det var et langt skarpere Verdal som entret matta etter hvilen, og Adrian Krysian brukte bare fem minutter av omgangen på å utligne Mosjøens ledelse.

Etter målet ventet et sjansebonanza av de sjeldne for vertene. Men verken Krysian eller Tobias Luvenberg klarte å få ballen i mål. Særlig sistnevnte, som ble flyttet opp fra back til spiss i pausen, hadde flere gode muligheter til å sende laget i ledelsen.

Men Verdal skulle få lønn for strevet. Innbytter Weatherston befant seg alene med keeper og lobbet den elegant over Eskil Larsen i Mosjøen-buret med drøye kvarteret igjen å spille.

Frisparkperle

Da så det lovende ut for hjemmelaget, men en frisparkperle fra Fredrik Pettersen ti minutter før slutt sørget nok en gang for balanse i regnskapet.

Tre mnutter før slutt hadde Krysian en eventyrlig sjanse til å sende Verdal tilbake i ledelsen. Den polske angriperen danset seg forbi tre forsvarere, men skuddet gikk dessverre for Verdal på feil side av stanga.

Dermed ebbet kampen ut med 2-2.

Misfornøyd Henriksen

– Dette er vi ikke fornøyd med. Vi spiller rett og slett er forferdelig dårlig første omgang, og jeg syns vi ligger under fortjent. Så gjør vi noen grep i pausen og får god respons på det. Vi skaper mange sjanser og får to mål, men så roter vi til det like før slutt. Det er skuffende. Å spille på 70 prosent holder ikke mot noen av lagene i denne avdelinga, sier assistenttrener Bjørn Åge Henriksen etter kampen.

Nå må laget nullstille og forberede seg maksimalt inn mot bortekampen mot Stjørdals-Blink neste helg.

– Vi skal dit for å gi Blink kamp, og vi skal bruke uka godt. Gutta bør være motiverte for å vise seg fra en bedre side etter denne kampen, sier Henriksen.

Blink spiller for øvrig borte mot Orkla søndag.