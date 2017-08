Steinkjers nedrykksrival ble fratatt tre poeng

26. juli vant Mo hele 4-0 hjemme mot Mosjøen i 3. divisjon avdeling 5.

Etter kampen ble det imidlertid lagt inn protest fra bortelaget. Fredag ble det bekreftet at protesten tas til følge. Mo mister dermed seieren og resultatet blir satt til 0-3.

Det er meget godt nytt for Steinkjer, som faktisk krabber over nedrykksstreken som følge av protesten.

Skulle ha stått over

Sakens kjerne er at Mo-spiller Alexander Iversen ikke var spilleberettiget. Han kom til Mo fra 4.-divisjonslaget Leknes i sommer. Der hadde han pådratt seg to gule kort, og da han fikk gult kort for Mo mot Junkeren i siste kamp før sommerferien, pådro han seg én kamps karantene.

Han skulle derfor ha stått over kampen mot Mosjøen.

Fredag kom bekreftelsen om at protesten ble tatt til følge, melder Mosjøen på sin Twitter-konto.

Protesten etter kampen mot Mo IL er nå behandlet. Utfallet ble 3-0 til oss i Mosjøen IL og dermed 3 poeng. #3div5 — Mosjøen IL Fotball (@mosjoenilfot) 11. august 2017

Jevnt i bunnen

Da Mo slo Steinkjer 3-1 på Guldbergaunet sist, ble gultrøyene passert av nordlendingene på tabellen. Nå er altså Steinkjer foran igjen, á poeng, men med bedre målforskjell.

Begge lagene kjemper mot nedrykk fra 3. divisjon avdeling 5. SFK og Mo står med 17 poeng, Sverresborg har 15, Mosjøen 14 og Orkla 13. Fire lag rykker ned til nivå fem.

Nettopp Orkla er motstander for Steinkjer i helga. Den kampen spilles på Fannrem søndag.

PS: Verdal tjuvstarter helgas runde borte mot Tillerbyen fredag kveld klokka 19.30. Stjørdals-Blink spiller borte mot Rosenborg-2 mandag.

Tabellen før runde 16:

Stjørdals-Blink 38 Kolstad 25 Molde-2 25 Træff 24 Verdal 23 Strindheim 23 Tillerbyen 21 Junkeren 21 Rosenborg-2 20 Steinkjer 17 Mo 17 Sverresborg 15 Mosjøen 14 Orkla 13

